Nowe regulacje dotyczące praw pasażerów lotniczych zatwierdzone przez Radę UE w lipcu 2026 roku zostały 2 października opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W życie mają wejść 23 października 2027 roku. Do tego czasu obowiązywać będą dotychczasowe zasady przewozu bagażu określane przez poszczególne linie lotnicze.

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Pasażer musi mieć możliwość porównania cen

Jedną z istotnych zmian będzie określenie zasad dotyczących bagażu umieszczanego pod siedzeniem pasażera. Każdy podróżny będzie mógł bezpłatnie zabrać na pokład jeden przedmiot osobisty, na przykład małą torbę lub plecak. Maksymalne wymiary takiego bagażu określono na 40×30×15 cm. Przedmiot będzie musiał zmieścić się pod siedzeniem znajdującym się przed pasażerem.

Nowe przepisy nie wprowadzają natomiast jednolitych wymiarów ani limitów wagowych dla większego bagażu podręcznego. Linie lotnicze nadal będą mogły ustalać własne warunki dotyczące większych walizek kabinowych.

Zmienić mają się za to zasady prezentowania cen. Linie lotnicze będą zobowiązane do uwzględniania kosztu bagażu podręcznego w prezentowanej cenie przed rozpoczęciem procesu rezerwacji. Ma to ułatwić pasażerom porównywanie ofert różnych przewoźników.

Nowe regulacje nie oznaczają rezygnacji z różnych rodzajów taryf. Linie lotnicze nadal będą mogły oferować warianty takie jak „basic”, „light” czy „flex”. Nadal dostępne będą najniższe ceny bez większego bagażu podręcznego. Pasażerowie, którzy nie będą potrzebowali dodatkowej walizki kabinowej, będą mogli wybrać tańszy wariant.

Oznacza to, że pierwsza cena prezentowana przy wyszukiwaniu lotu nie musi być ostateczną ceną podróży. Pasażerowie, którzy chcą przewieźć większy bagaż, wybrać miejsce lub skorzystać z innych dodatkowych usług, nadal będą musieli sprawdzić warunki wybranej taryfy. Zmiana ma dotyczyć przede wszystkim sposobu prezentowania tych kosztów i ułatwić ich porównanie.

Inne zasady przy lotach do Wielkiej Brytanii

W wypadku połączeń między Unią Europejską a Wielką Brytanią znaczenie będzie miał kierunek lotu i przewoźnik.

Nowe przepisy unijne będą obowiązywać podczas lotów rozpoczynających się w kraju UE i kończących w państwie spoza Unii, również jeśli lot będzie obsługiwany przez brytyjską linię lotniczą.

Inaczej będzie w wypadku lotów z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Nowe przepisy nie będą automatycznie obejmować takich połączeń. Ich zastosowanie może zależeć od przewoźnika. W lotach obsługiwanych przez unijne linie lotnicze przepisy Unii Europejskiej mogą mieć zastosowanie, ale nie będzie to automatyczne w wypadku przewoźników brytyjskich.

W podróżach z kraju Unii Europejskiej do Londynu i z powrotem może więc dojść do sytuacji, w której nowe przepisy dotyczące bagażu będą obowiązywały podczas lotu w jedną stronę, ale już podczas lotu powrotnego - nie. Pasażerowie podróżujący w obie strony linią lotniczą z Unii Europejskiej powinni sprawdzić zasady obowiązujące przy konkretnym połączeniu.

Przepisy są odpowiedzią na spór o bagaż

Kwestia bezpłatnego bagażu podręcznego od lat jest przedmiotem sporu między organizacjami broniącymi praw konsumentów a liniami lotniczymi. Te pierwsze domagają się wliczenia do ceny biletu jednego bagażu podręcznego.

W praktyce wiele taryf podstawowych pozwala obecnie bez dodatkowej opłaty zabrać jedynie niewielką torbę mieszczącą się pod siedzeniem. Za większy bagaż podręczny przewoźnicy pobierają dodatkowe opłaty.

Organizacje konsumenckie w różnych krajach wszczęły postępowania sądowe przeciwko niektórym liniom lotniczym. Krytykują m.in. traktowanie bagażu podręcznego jako dodatkowo płatnej usługi i różnice w limitach wymiarów i wagi stosowanych przez przewoźników.

Nowe przepisy mają zwiększyć przejrzystość zasad dotyczących bagażu. Nie oznaczają jednak, że każda większa walizka kabinowa będzie mogła być bezpłatnie wniesiona na pokład.

Do 23 października 2027 roku pozostają w mocy obecne zasady przewozu bagażu ustalane przez linie lotnicze. Rezerwując podróż pasażerowie powinni więc sprawdzać, jaki bagaż jest zawarty w wybranej taryfie.