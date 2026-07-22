Wraz z rozpoczęciem szczytu sezonu turystycznego organizacje zajmujące się ochroną konsumentów ponownie zwracają uwagę na problem niejednolitych zasad przewożenia bagażu podręcznego przez linie lotnicze – donosi niemiecka gazeta „Die Zeit” w swoim elektronicznym wydaniu. Ich zdaniem obowiązujące przepisy są niejasne, a różnice w limitach i modelach opłat powodują dezorientację pasażerów i nieoczekiwane wydatki na lotniskach.

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Przed wylotem dokładnie zmierz swój bagaż

Jak podkreśla Ramona Pop, szefowa Federalnego Stowarzyszenia Organizacji Konsumenckich, podróżni przed wyjazdem powinni dokładnie zmierzyć swój bagaż i porównać jego wymiary z limitami obowiązującymi u wybranego przewoźnika. To uciążliwe, ale – jak zaznacza – może uchronić przed dodatkowymi kosztami podczas odprawy.

Zdaniem organizacji konieczne jest jednoznaczne określenie, jakie przedmioty linie lotnicze mają obowiązek przewozić w kabinie bez pobierania dodatkowych opłat.

Problem wynika z tego, że przewoźnicy stosują odmienne zasady dotyczące bagażu podręcznego. Dotyczy to zarówno dopuszczalnych wymiarów, jak i sposobu naliczania opłat, które często są widoczne już na etapie zakupu biletu. Według organizacji konsumenckich przepisy unijne zobowiązują linie lotnicze do bezpłatnego przewozu bagażu podręcznego o „rozsądnych” rozmiarach, jednak każdy przewoźnik interpretuje ten zapis inaczej.

W praktyce bezpłatnie można najczęściej zabrać jedynie niewielką torbę lub plecak, a za większy bagaż podręczny wielu przewoźników pobiera dodatkową opłatę. To właśnie te rozbieżności prowadzą – zdaniem organizacji – do chaosu przy stanowiskach kontroli bagażu i licznych sporów z pasażerami.

Zanim w życie wejdą nowe przepisy unijne o bagażu podręcznym

W odpowiedzi na tę sytuację organizacje ochrony konsumentów wniosły pozwy przeciwko kilku liniom lotniczym. Są one częścią szerszych działań prowadzonych na poziomie Unii Europejskiej. Ich celem jest doprowadzenie do wydania przez najwyższy sąd rozstrzygnięcia, które jednoznacznie określi, jaki bagaż podręczny powinien być przewożony bez dodatkowych opłat.

Zmiany mają również przynieść nowe unijne przepisy dotyczące praw pasażerów lotniczych, które mają wejść w życie od połowy 2027 roku. Zgodnie z planowanymi regulacjami cena biletu prezentowana podczas wyszukiwania połączeń w internecie będzie domyślnie uwzględniała bagaż podręczny, co ma ułatwić porównywanie ofert różnych przewoźników.

Jednocześnie linie lotnicze zachowają możliwość oferowania tańszych taryf, w których za większy bagaż podręczny nadal będą pobierane dodatkowe opłaty.