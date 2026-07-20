– Według wstępnych ustaleń ciało obce uszkodziło silnik podczas startu z Salonik, ale nie mamy jeszcze wystarczających danych, aby stwierdzić to z całą pewnością – powiedział O’Leary podczas prezentowania wyników finansowych Ryanaira za drugi kwartał roku.

Czytaj więcej

Chwile grozy na pokładzie Ryanaira. Pasażer częściowo wyssany przez rozbite okno
Linie Lotnicze
Chwile grozy na pokładzie Ryanaira. Pasażer częściowo wyssany przez rozbite okno

Samolot zawrócił na lotnisko zapasowe

Do zdarzenia doszło 10 lipca. Zgodnie z relacjami pasażerów po starcie rozległ się głośny huk, a jedna z szyb się roztrzaskała. Siedzący najbliżej 61-letni mężczyzna został ranny, a następnie został częściowo wyssany z samolotu, w ten sposób, że jego głowa i ramiona wystawały przez rozbite okno. Pozostałym pasażerom udało się wciągnąć go z powrotem do kabiny.

Samolot, który miał lecieć do Memmingen koło Monachium, awaryjnie lądował w Salonikach, a poszkodowany pasażer został przewieziony do szpitala w tym mieście.

bjn/ akl/