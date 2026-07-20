Michael O'Leary, prezes Ryanair
– Według wstępnych ustaleń ciało obce uszkodziło silnik podczas startu z Salonik, ale nie mamy jeszcze wystarczających danych, aby stwierdzić to z całą pewnością – powiedział O’Leary podczas prezentowania wyników finansowych Ryanaira za drugi kwartał roku.
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Samolot linii lotniczych Ryanair, lecący z greckich Salonik do Memmingen w Niemczech, zawrócił krótko po starcie z powodu pęknięcia jednej z szyb w...
Do zdarzenia doszło 10 lipca. Zgodnie z relacjami pasażerów po starcie rozległ się głośny huk, a jedna z szyb się roztrzaskała. Siedzący najbliżej 61-letni mężczyzna został ranny, a następnie został częściowo wyssany z samolotu, w ten sposób, że jego głowa i ramiona wystawały przez rozbite okno. Pozostałym pasażerom udało się wciągnąć go z powrotem do kabiny.
Samolot, który miał lecieć do Memmingen koło Monachium, awaryjnie lądował w Salonikach, a poszkodowany pasażer został przewieziony do szpitala w tym mieście.
bjn/ akl/
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