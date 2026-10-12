We wrześniu z siatki połączeń katowickiego lotniska skorzystało 915,4 tysiąca pasażerów, czyli o 28,2 tysiąca więcej (plus 3,2 procent) w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku – podaje w komunikacie Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze. Był to najlepszy wrzesień w historii Katowice Airport.

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Rośnie ruch regularny, czartery utrzymują pozycję

W ruchu regularnym port obsłużył 381,4 tysiąca podróżnych, czyli o 36,6 tysiąca więcej niż we wrześniu 2025 roku (plus 10,6 procent).

Niezmiennie Katowice Airport utrzymuje pozycję lidera wśród polskich lotnisk regionalnych w segmencie przewozów czarterowych. W minionym miesiącu z połączeń realizowanych na zlecenie biur podróży skorzystało 531,2 tysiąca osób, czyli o nieco ponad tysiąc więcej niż rok wcześniej (plus 0,2 procent).

Wzrosła także liczba startów i lądowań. We wrześniu odnotowano ich 6289, czyli o 128 więcej (plus 2,1 procent) względem września 2025 roku.

Prognoza na cały rok: 7,8 miliona pasażerów

– Wrzesień przyniósł kolejny rekord. Pierwszy raz w historii obsłużyliśmy w tym miesiącu 900 tysięcy pasażerów. Z naszych analiz wynika, że sytuacja geopolityczna i wysokie ceny paliwa lotniczego wpłyną jednak na wyhamowanie dynamiki wzrostu ruchu w czwartym kwartale. W związku z tym nasza aktualna prognoza na cały rok zakłada obsłużenie około 7,8 miliona podróżnych, czyli o pół miliona więcej niż w 2025 roku – mówi prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik, cytowany w komunikacie.

Od stycznia do końca września 2026 roku lotnisko obsłużyło ponad 6,2 miliona podróżnych, a to o 401,3 tysiąca więcej (plus 6,9 procent) niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Wśród najpopularniejszych kierunków regularnych w tym czasie znalazły się Dortmund (291 tysięcy pasażerów), Londyn-Luton (149 tysięcy), Malta (141 tysięcy), Londyn-Stansted (134 tysiące) i Alicante (133 tysiące), a czarterowych – Antalya (582 tysiące), Marsa Alam (366 tysięcy), Hurghada (343 tysiące), Dżerba (112 tysięcy) i Szarm el-Szejk (103 tysiące).