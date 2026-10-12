Pierwszy raz w swojej historii lotnisko w Katowicach obsłużyło we wrześniu 900 tysięcy pasażerów
We wrześniu z siatki połączeń katowickiego lotniska skorzystało 915,4 tysiąca pasażerów, czyli o 28,2 tysiąca więcej (plus 3,2 procent) w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku – podaje w komunikacie Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze. Był to najlepszy wrzesień w historii Katowice Airport.
W ruchu regularnym port obsłużył 381,4 tysiąca podróżnych, czyli o 36,6 tysiąca więcej niż we wrześniu 2025 roku (plus 10,6 procent).
Niezmiennie Katowice Airport utrzymuje pozycję lidera wśród polskich lotnisk regionalnych w segmencie przewozów czarterowych. W minionym miesiącu z połączeń realizowanych na zlecenie biur podróży skorzystało 531,2 tysiąca osób, czyli o nieco ponad tysiąc więcej niż rok wcześniej (plus 0,2 procent).
Wzrosła także liczba startów i lądowań. We wrześniu odnotowano ich 6289, czyli o 128 więcej (plus 2,1 procent) względem września 2025 roku.
Czytaj więcej
Ponad 1,4 mln pasażerów obsłużyło we wrześniu lotnisko Kraków Airport. Było to o 15 proc. więcej niż w tym samym okresie w zeszłym roku. We wrześni...
– Wrzesień przyniósł kolejny rekord. Pierwszy raz w historii obsłużyliśmy w tym miesiącu 900 tysięcy pasażerów. Z naszych analiz wynika, że sytuacja geopolityczna i wysokie ceny paliwa lotniczego wpłyną jednak na wyhamowanie dynamiki wzrostu ruchu w czwartym kwartale. W związku z tym nasza aktualna prognoza na cały rok zakłada obsłużenie około 7,8 miliona podróżnych, czyli o pół miliona więcej niż w 2025 roku – mówi prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik, cytowany w komunikacie.
Od stycznia do końca września 2026 roku lotnisko obsłużyło ponad 6,2 miliona podróżnych, a to o 401,3 tysiąca więcej (plus 6,9 procent) niż w tym samym okresie ubiegłego roku.
Wśród najpopularniejszych kierunków regularnych w tym czasie znalazły się Dortmund (291 tysięcy pasażerów), Londyn-Luton (149 tysięcy), Malta (141 tysięcy), Londyn-Stansted (134 tysiące) i Alicante (133 tysiące), a czarterowych – Antalya (582 tysiące), Marsa Alam (366 tysięcy), Hurghada (343 tysiące), Dżerba (112 tysięcy) i Szarm el-Szejk (103 tysiące).
Czytaj więcej
Na katowickim lotnisku rozpoczęła się rozbudowa terminalu pasażerskiego C, obsługującego ruch przylotowy. Terminal zyska dodatkowe karuzele odbioru...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas