Wiceszef MON Cezary Tomczyk zapowiedział, że na wschodzie kraju potrzebne będzie wprowadzenie strefy zakazu lotów, oddalonej od granicy o „kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów”. Dodał, że rząd chce, by w końcu grudnia lub na początku stycznia weszło w życie odpowiednie rozporządzenie.

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Zwrócił uwagę, że na wniosek dowódcy operacyjnego RSZ, gen. Ireneusza Nowaka wprowadzona już została tzw. identyfikacja pozytywna – procedura, w której pilot „na podstawie informacji z radarów, od sojuszników, pułapu, prędkości” musi zebrać zespół czynników i na ich podstawie „dokonać identyfikacji, a potem ewentualnego zwalczenia” obiektu powietrznego. Właśnie dlatego, jak dodał, potrzebne będzie wprowadzenie strefy zakazu lotów.

– Wtedy, kiedy polski pilot myśliwski wie, że statek powietrzny np. wchodzi w polską przestrzeń powietrzną z terenu Ukrainy, porusza się na określonym pułapie, z określoną prędkością i wchodzi do strefy zakazu wlotów i jest zobrazowanie radarowe, jest to podstawa do zestrzelenia takiego obiektu – powiedział Tomczyk.

Dariusz Klimczak: Strefa zakazu nie wpłynie na ruch pasażerski

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak przekonywał w czwartek, że jego zdaniem strefa zakazu lotów wzdłuż wschodniej granicy nie wpłynie na ruch pasażerski.

– My oczywiście rozmawialiśmy także z aeroklubami i innymi uczestnikami ruchu lotniczego, natomiast jeżeli w grę wchodzi bezpieczeństwo państwa, operowanie w przestrzeni powietrznej przez wojsko, nie możemy się oglądać na tych, którzy dla przyjemności chcą polecieć nad jakąś częścią województwa – podkreślił minister.

Stała strefa zakazu lotów SOP1 miałaby zastąpić obowiązującą obecnie czasową strefę ograniczeń lotów EP R134, która 10 września br. zastąpiła wcześniejszą strefę EP R131. Obejmuje wschodnią część Polski, od poziomu ziemi do wysokości ok. 3 km. Wydzielony pas ciągnie się wzdłuż granicy z Białorusią i Ukrainą, od Suwalszczyzny po Bieszczady. Ma on szerokość od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów.

Strefa obowiązuje całodobowo do 9 grudnia br. Została wprowadzona na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych w celu zapewnienia wojsku swobody działania w przygranicznej przestrzeni powietrznej.

Ekspert: Trzy lotniska będą miały kłopoty

Ekspert ds. zarządzania operacyjnego, prawa i bezpieczeństwa w lotnictwie dr inż. pilot Tomasz Balcerzak przyznaje w rozmowie z PAP, że ze względu na bezpieczeństwo działania naszego lotnictwa i systemów naziemnych, wprowadzenie takiej strefy jest konieczne.

Zwraca jednak uwagę, że stałe ustanowienie takiego obszaru dla lotnisk w Rzeszowie i Lublinie, a być może także dla lotniska Olsztyn-Mazury, oznacza poważny problem. Stałe wyłączenie przestrzeni, jak tłumaczył, może doprowadzić do sytuacji, w której te lotniska zostaną zablokowane. Zastrzegł jednak, że wszystko zależy od szczegółów wyznaczenia obszaru, a te na razie pozostają nieznane.

– Szczególnie Lublin i Olsztyn już teraz są lotniskami deficytowymi. Rzeszów de facto utrzymywał się w ostatnim czasie z bardzo dobrymi wynikami, ale głównie ze względu na operacje wojskowe. Jeśli będą one kontynuowane, Rzeszów będzie miał jakieś źródło utrzymania. Natomiast w przypadku Lublina i Olsztyna-Mazury wydaje się, że powinien powstać jakiś program wsparcia tych portów. Obecnie są one dotowane przez samorządy i należą do władz samorządowych, ale w związku z zamknięciem przestrzeni powietrznej mogą potrzebować dodatkowego wsparcia – wskazuje.

Zamknięcie przestrzeni oznacza dodatkowe koszty dla przewoźników. Trasy w związku z tym muszą być dłuższe, co wiąże się ze zwiększonym zużyciem paliwa czy większą eksploatacją samolotów. – Jeśli chodzi o możliwość ubiegania się o odszkodowania czy rekompensaty, myślę, że będzie to traktowane jako siła wyższa. Działania wojenne są jednym z elementów wyłączających odpowiedzialność, więc nie liczyłbym na rekompensaty dla portów czy linii lotniczych – ocenia Balcerzak, wykładowca na Uczelni Techniczno-Handlowej im H. Chodkowskiej w Warszawie.

Większe koszty to mniej połączeń z lotnisk na wschodzie kraju

Jego zdaniem, ze względu na zachowanie gotowości operacyjnej lotnisk powinno się zrobić analizę utrzymania tych portów, żeby nie doszło do ich zamknięcia i całkowitego wyłączenia z działalności. Przewoźnicy prawdopodobnie uwzględnią dodatkowe koszty w cenach biletów. Mogą też zrezygnować z wykonywania niektórych połączeń.

– Już teraz linie lotnicze mają opracowane trasy w taki sposób, żeby omijać tę przestrzeń. Konflikt trwa, a strefa wyłączenia, a właściwie nawet nieformalnego wyłączenia wynikającego z zagrożenia bezpieczeństwa rozszerza się od pewnego czasu. Linie lotnicze analizują sytuację na bieżąco, ale w dużej mierze robią to ubezpieczyciele – wskazuje. To oni przekazują przewoźnikom informacje, czy obejmują dany obszar ubezpieczeniem, czy już nie. Bardzo precyzyjnie określają obszary, które mogą zaakceptować z punktu widzenia ryzyka. Dzieje się to na bieżąco, w ramach codziennych kontaktów z liniami lotniczymi, szczególnie w odniesieniu do rejsów operujących w strefie zagrożenia.

Ekspert zwraca też uwagę, że najważniejsze będzie, jak w rozporządzeniu zostanie sformułowana stała strefa zakazu lotów. Bo jeśli będzie to całkowite wyłączenie, niemożliwe stanie się operowanie nawet np. Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.