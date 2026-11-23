Prezes LOT wziął udział w dyskusji podczas Polskiego Forum Zielonego Transportu, zorganizowanego w Warszawie przez stowarzyszenie Pro Silesia. Był tam pytany m.in. o wyzwania dla europejskiego lotnictwa wynikające z coraz bardziej ambitnych regulacji klimatycznych, w tym systemu ETS i obowiązku stosowania zrównoważonych paliw lotniczych (Sustainable Aviation Fuel, SAF).

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Fijoł przywołał nakłady na modernizację floty LOT, mającą na celu m.in. ograniczenie spalania paliw kopalnych. Koszt 20 Boeingów 737 MAX 8, 17 nowych Airbusów A220 i czterech Dreamlinerów to około 5 miliardów dolarów, czyli 20 miliardów złotych (z różnych źródeł, rozłożone w czasie). Prezes wyjaśnił, że główny cel tych zakupów to zwiększenie efektywności, a dzięki temu, obniżanie ceny.

– Nie jesteśmy lokalnym monopolem, na mocy przepisów europejskich nie mamy również prawa dostać dotacji od państwa. W związku z tym musimy nasz biznes samofinansować. A jesteśmy wystawieni na światową konkurencję – zauważył szef LOT-u.

Jak podkreślił, jeśli firma popełni błąd w swojej polityce cenowej, pasażer z Gdańska do Nowego Jorku, zamiast lecieć przez Warszawę, poleci przez Frankfurt, Monachium, Paryż, Wiedeń, Brukselę, Londyn czy Stambuł. Dlatego efektywność związana z ceną jest niezmiernie istotna przy wysokich opłatach związanych za emisję gazów cieplarnianych.

Fijoł przypomniał przy tym, że lotnictwo jest transportem masowym, dzięki czemu – jak zobrazował – faktyczne zużycie paliwa nowoczesnego samolotu na trasach trwających ok. godzinę, np. z Warszawy do Berlina, Pragi czy Wiednia, przekłada się na ok. 12-13 litrów paliwa lotniczego na jednego pasażera.

Jednocześnie ponoszone przez europejskich przewoźników lotniczych opłaty za certyfikaty CO2 w systemie ETS, oznaczają np. dla LOT – według cen uprawnień emisji sprzed miesiąca – koszt około 300 mln zł rocznie. Kolejne 80 mln zł spółka wyda w tym roku na paliwo SAF, które europejscy przewoźnicy muszą tankować w pewnym udziale od początku tego roku, a którego koszt wynosi od dwukrotności do czterokrotności klasycznego paliwa lotniczego.

W tym kontekście prezes LOT zwrócił uwagę na aspekt globalnej konkurencyjności, w którym obciążone dodatkowymi kosztami lotnictwo europejskie musi rywalizować z przewoźnikami spoza Europy. Przywołał przykład podróży pasażera z Krakowa do Seulu, który może wybrać ofertę przez Warszawę lub Stambuł.

– Zarówno na odcinek krajowy, jak i później do Seulu, musimy zatankować 2 procent SAF-u. Przewoźnik pozaeuropejski nie ma takiego obowiązku. Ponieważ samolot do Seulu tankuje 60 ton paliwa, to 2 procent oznacza ponad tonę. Różnica między paliwem klasycznym, a SAF-em wynosi 2-2,5 tysiąca dolarów na tonie, czyli mówimy o 10 tysiącach złotych na jednym rejsie, w drugą stronę nie trzeba tego paliwa z SAF-em tankować – wyliczał Fijoł.

Jak uściślił, 10 tys. zł na codziennym rejsie LOT do Seulu przekłada się na ok. 3,5 mln zł rocznie, a spółka lata także do Bangkoku, Hanoi i szeregu innych pozaeuropejskich lotnisk.

– Musimy zastanowić się, czy chcemy trwale narażać europejski przemysł na wyższe koszty przy tym, jak pasażerowie i klienci są bardzo wrażliwi, jeśli chodzi o ceny, a produkty mamy w gruncie rzeczy bardzo podobne – zaakcentował Michał Fijoł.