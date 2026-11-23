W okresie świątecznym Ryanair udostępni dodatkowe 225 tysięcy miejsc na trasach do i z Polski, o czym informuje w komunikacie.

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Dzięki dodaniu miejsc spodziewa się przewieźć w sezonie świątecznym ponad 1,3 miliona pasażerów do i z Polski.

Więcej latania na święta

– Aby sprostać dużemu popytowi na podróże świąteczne i zapewnić pasażerom możliwość powrotu do domu na Boże Narodzenie do rodziny i przyjaciół, dodaliśmy ponad 225 tysięcy dodatkowych miejsc na trasach do i z Polski w okresie świątecznym – mówi rzeczniczka prasowa Ryanaira na Europę Środkowo-Wschodnią i kraje bałtyckie Alicja Wójcik-Gołębiowska, cytowana w komunikacie.

Pełny rozkład lotów na Boże Narodzenie 2026 dostępny jest w aplikacji i na stronie internetowej Ryanaira.