Kaczmarzyk mówił podczas środowej wizyty w Jasionce, że Ryanair chce do 2034 roku podwoić liczbę pasażerów przewożonych w Polsce do 40-45 milionów rocznie. Zapowiedział rozwój także w Rzeszowie, który ma polegać na uruchamianiu nowych tras i zwiększaniu częstotliwości lotów.

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Sześć kierunków w siatce Ryanaira z Rzeszowa na zimę

Latem Ryanair oferował z Jasionki dziesięć połączeń rozkładowych i osiem czarterowych. W zimowym rozkładzie będzie sześć połączeń rozkładowych: do Alicante, Dublina, Londynu, Manchesteru, Edynburga i Bristolu. W przyszłorocznym letnim rozkładzie przewoźnik chce przywrócić m.in. loty na Maltę i do Zadaru i kontynuować czartery do Grecji i Turcji.

Jak zaznaczył Kaczmarzyk, w całym 2026 roku linia lotnicza spodziewa się przewieźć z Rzeszowa 540 tysięcy pasażerów, a jego udział w lokalnym rynku ma przekroczyć 55 procent.

Dodał, że rozwój połączeń z Jasionki nie oznacza jednak, że zapadła decyzja o utworzeniu tam bazy operacyjnej. Pierwsze informacje na ten temat pojawiły się ponad dekadę temu, w grudniu 2023 r. przedstawiciel Ryanaira ponownie wymienił Rzeszów wśród potencjalnych lokalizacji nowej bazy, a w lutym 2024 r. lotnisko deklarowało gotowość do jej utworzenia.

Według Kaczmarzyka na razie przeszkodą są wysokie ceny paliw i skutki wojny w Ukrainie dla popytu w regionie. – Dzisiaj nie ma warunków biznesowych czy ekonomicznych do inwestowania w nowe rynki – mówił. Zastrzegł, że do rozmów o bazie będzie można wrócić najwcześniej w latach 2028-2029.

Podkreślił, że wstrzymanie rozmów nie wynika z problemów we współpracy z lotniskiem ani z samorządem. – Ta współpraca się układała dobrze – zapewnił.

W ocenie Kaczmarzyka zakończenie wojny w Ukrainie i ustabilizowanie sytuacji w przestrzeni powietrznej mogłyby zwiększyć znaczenie Jasionki. Z Rzeszowa mógłby wówczas wzrosnąć ruch do ukraińskich miast, a przewoźnik miałby powód, by rozważyć bazowanie samolotów w Polsce. – Plany są gotowe. Tylko niech się ekonomia zmieni – powiedział.

Znaczenie Ryanaira dla podkarpackiej gospodarki

Ryanair rozpoczął loty z Jasionki w 2005 r., przewoźnik jest więc obecny w Rzeszowie od ponad 20 lat, podobnie jak w Polsce. Od początku działalności w regionie linia przewiozła z i do Jasionki prawie 7 milionów pasażerów. Kaczmarzyk poinformował, wskazując na raport KPMG, że w 2025 roku. Ryanair miał 41 procent udziału w lokalnym rynku, przewiózł ponad 500 tysięcy pasażerów, a jego działalność przyniosła 90 milionów złotych wkładu do lokalnego PKB i wspierała ponad 750 miejsc pracy.

W skali kraju Ryanair od dekady jest liderem przewozów, powiedział. W 2025 r. linie przewiozły w Polsce 27 mln pasażerów, oferowały ponad 500 tras z 13 lotnisk i wykonywały ponad 400 lotów dziennie do 29 krajów. Według danych z raportu KPMG działalność przewoźnika przyniosła 3,7 miliarda złotych wkładu do polskiego PKB i wspierała ponad 31 tysięcy miejsc pracy, w tym ponad 3,4 tysiąca bezpośrednich i prawie 28 tysiąca pośrednich.