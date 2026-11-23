Premier w poniedziałek wziął udział w gali 100-lecia PKP.

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– Wiem, że dzięki waszym wysiłkom, waszej pracy, będziemy mogli w przyszłym roku poniżej dwóch godzin jechać z Warszawy i do Krakowa, i do Katowic. Wy wiecie lepiej ode mnie, ale chciałbym, żeby jednak to cała Polska usłyszała, ile miast pozbawionych połączeń kolejowych z różnych powodów znowu wraca na mapę kolei – dodał Tusk, zwracając się do kolejarzy.

Zwrócił uwagę, że w poprzednich latach Polska przeznaczyła duże kwoty na rozbudowę dróg, teraz inwestuje w kolej. Przypomniał, że z Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Spójności pochodzi odpowiednio 18 miliardów złotych i 24 miliardy złotych właśnie na rozwój kolei. – Polska w całej Europie najwięcej inwestuje w rozwój kolei – podkreślił.

Szef rządu dodał, że liczba pasażerów przewożona co roku przez polską kolej jest podobna do liczby mieszkańców całej Unii Europejskiej. – Połączyliśmy wiele miast powiatowych. Mamy ten ambitny i bardzo realistyczny program 100 minut. Ale najlepszą recenzją waszej pracy, waszych wysiłków jest to, co dzisiaj Polki i Polacy myślą o kolei. Polacy przesiadają się z samochodów na kolej; ona jest szybka, punktualna, komfortowa – podkreślił.

– Chcę, abyśmy się mogli spotkać mniej więcej za rok o tej porze i, żebyśmy wsiedli razem do pociągu do Katowic albo do Krakowa. Pojedziemy wtedy z tą prędkością 250 kilometrów na godzinę i w niecałe 2 godziny dojedziemy na Śląsk albo do Małopolski – dodał premier.