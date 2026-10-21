W opublikowanym w październiku raporcie „Skyscanner Travel Trends 2027” Lublin został liderem zestawienia „Trending Destinations”, obejmującego kierunki notujące największy wzrost zainteresowania podróżnych – informuje w komunikacie Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Amsterdamie. Liczba wyszukiwań Lublina wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 396 procent, czyli niemal pięciokrotnie.

Równie imponująco Lublin wypadł w rankingu „Best Value”, obejmującym kierunki, w których ceny przelotów spadły najbardziej. Miasto zajęło drugie miejsce, notując 53-procentowy spadek średniej ceny biletu w obie strony. Lepszy wynik odnotowała jedynie Podgorica w Czarnogórze (minus 61 procent).

– Podróżni coraz częściej wychodzą poza dobrze znane kierunki, poszukując nieoczywistych perełek i nowych doświadczeń – podkreśla Pauline van Die z międzynarodowej agencji reklamowej i PR Ogilvy, cytowana w komunikacie. Jak zauważa, historyczny Lublin doskonale odpowiada na rosnące zainteresowanie niedrogimi wyjazdami typu city break, lepszymi połączeniami lotniczymi i mniej znanymi polskimi miastami.

Lublin na łamach jednego z największych holenderskich mediów

Sukces Lublina zauważyły też holenderskie media. Popularny portal Linda.nl opublikował artykuł „Nie Warszawa ani Kraków: to polskie miasto staje się popularnym kierunkiem krótkich wyjazdów – i rozumiemy dlaczego”. Publikacja przedstawia Lublin jako atrakcyjną konkurencję dla najbardziej znanych polskich miast. Dziennikarze zwracają uwagę na zabytkowe Stare Miasto, bogatą historię, atmosferę miasta akademickiego, modne kawiarnie i restauracje i przystępne ceny. Przypominają również, że w 2029 roku Lublin będzie Europejską Stolicą Kultury.

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ZOPOT zwraca uwagę na silną pozycję Lindy na holenderskim rynku medialnym. Według badania NMO Print & Merken Monitor 2026-II należąca do koncernu DPG Media Linda jest największą marką magazynową w Niderlandach, docierającą poprzez prasę i kanały cyfrowe do około 2,6 milionów odbiorców miesięcznie. Sam portal Linda.nl miał w 2025 roku średnio 21,6 miliona odsłon miesięcznie.

Bezpośrednie loty z Maastricht i promocja ZOPOT Amsterdam

Rosnące zainteresowanie Lublinem idzie w parze z poprawą jego dostępności komunikacyjnej. W marcu 2026 roku Wizz Air uruchomił bezpośrednie loty z Maastricht, które odbywają się dwa razy w tygodniu. Połączenie to jest najdogodniejsze dla mieszkańców południowej Holandii oraz sąsiednich regionów Belgii i Niemiec.

ZOPOT w Amsterdamie współpracował z lotniskiem Maastricht w zakresie promocji połączenia, przygotowując materiały informacyjne i reklamowe poświęcone polskim kierunkom turystycznym. Przeprowadził też na rynku holenderskim kampanię reklamową Google Ads promującą Lublin i region lubelski. W ciągu zaledwie czterech dni reklamy odnotowały około 1,5 miliona wyświetleń w sieci reklamowej Google i na YouTube. Kampania przyniosła również ponad 323 tysiące publicznych wyświetleń filmów na YouTube i 46,6 tysiąca interakcji z reklamami.

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Skalę wzrostu zainteresowania Lublinem z satysfakcją przyjmuje również lokalna branża turystyczna.

– Niemal 400-procentowy wzrost zainteresowania lotami do Lublina na rynku holenderskim to wspaniała wiadomość dla miasta, które już teraz zachęca turystów do przyjazdu i zainspirowania się Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029, jeszcze przed rokiem tytułowym – mówi prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin Krzysztof Raganowicz.

– Pokazuje to również bardzo dobre rozpoznanie potrzeb w budowie siatki połączeń przez Port Lotniczy Lublin, wsparte skutecznymi działaniami promocyjnymi realizowanymi przez nas w Holandii we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. Przecież od otwarcia połączenia Maastricht–Lublin minęło ledwo ponad pół roku – podkreśla.

Rosnąca popularność Lublina wpisuje się w szersze działania promocyjne amsterdamskiego ZOPOT-u, który konsekwentnie zachęca mieszkańców Niderlandów do odkrywania mniej znanych regionów i miast Polski – głosi komunikat.

Przykład Lublina pokazuje, że również mniej oczywiste kierunki mogą skutecznie przyciągać uwagę zagranicznych turystów. Nowe połączenia lotnicze, obecność w niderlandzkich mediach i działania promocyjne wzmacniają rozpoznawalność miasta na rynku turystycznym. Dodatkowym atutem jest tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, który stwarza kolejne możliwości promocji Lublina na arenie międzynarodowej.

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