Expedia Group poinformowała o zawarciu umowy przejęcia Kiwi.com, czeskiej firmy technologicznej działającej w sektorze turystycznym i internetowej agencji turystycznej. Jak wynika z komunikatu spółki, transakcja pozwoli włączyć do platformy lotniczej Expedia Group szeroką ofertę połączeń Kiwi.com, zaawansowaną technologię rezerwacyjną oraz kompetencje w zakresie obsługi klientów.

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Przejęcie ma rozszerzyć silną pozycję Expedia Group w segmencie lotniczym na rynku amerykańskim na Europę. Grupa liczy również na nowe możliwości rozwoju zarówno dla swoich marek konsumenckich, jak i partnerów korzystających z jej usług B2B.

– Z przyjemnością witamy Kiwi.com w Expedia Group. Oliver [Dlouhý, współzałożyciel i prezes Kiwi.com] i jego zespół stworzyli innowacyjną platformę rezerwowania lotów, która już obsługuje miliony podróżnych. Połączenie technologii Kiwi.com ze skalą działalności Expedia Group wzmocni markę Expedia i pozycję naszej firmy [w relacjach] B2B w segmencie lotniczym, zapewniając podróżnym i partnerom większy wybór, pewność i wartość – mówi cytowana w komunikacie firmy dyrektor generalna Expedia Group Ariane Gorin.

Kiwi.com po 14 latach działalności zmienia właściciela

Dla Olivera Dlouhý'ego, współzałożyciela i prezesa Kiwi.com, zawarcie umowy jest ważnym momentem w historii firmy, którą rozwijał przez 14 lat – czytamy w komunikacie.

– Zaczynaliśmy od prostego przekonania, że technologia może sprawić, że podróżowanie będzie bardziej dostępne i satysfakcjonujące dla klientów. Dołączenie do Expedia Group jest wyrazem uznania dla pomysłowości, wytrwałości i koncentracji na kliencie naszego zespołu. To także szansa, by udostępnić stworzone przez nas rozwiązania większej liczbie podróżnych na całym świecie. Razem możemy rozwijać tę technologię i pomagać kolejnym klientom w planowaniu oraz rezerwowaniu podróży – wspomina Dlouhý.

Kiwi.com powstało w 2012 roku i ma siedzibę w Czechach. Firma rozwija własną technologię, która umożliwia wyszukiwanie i rezerwowanie podróży lotniczych. Jej misją jest wykorzystywanie technologii i innowacji do łączenia ludzi i kultur poprzez podróże oraz zapewnianie klientom na całym świecie kompleksowej obsługi procesu planowania i rezerwacji.

Expedia Group jest globalną platformą turystyczną, która łączy podróżnych, partnerów i reklamodawców za pośrednictwem swoich marek, technologii i danych. Jej trzy główne marki konsumenckie to Expedia, Hotels.com i Vrbo. Grupa prowadzi również działalność B2B oraz sieć reklamową. Z jej usług korzystają podróżni w ponad 70 krajach.

Finalizacja w pierwszej połowie 2027 roku

Transakcja podlega standardowym warunkom zamknięcia. Expedia Group oczekuje, że zostanie dokończona w pierwszej połowie 2027 roku. Spółka nie podała wartości przejęcia.

W komunikacie Expedia Group zaznacza, że przewidywane korzyści z transakcji i termin jej finalizacji mają charakter prognoz. Ich realizacja wiąże się z ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste rezultaty mogą różnić się od obecnych oczekiwań.