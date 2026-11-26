Zebrało się około 160 osób. Wśród nich prawie stu gości z Grecji, przedstawiciele hoteli i partnerów DMC, a także agenci turystyczni, przedstawiciele linii lotniczych, lotnisk, partnera ubezpieczeniowego, greckiej i cypryjskiej narodowych organizacji turystycznych, przedstawiciele ambasady greckiej i część samego zespołu Grecos.

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Jak relacjonuje wiceprezes biura podróży Janusz Śmigielski „było uroczyście i wzruszająco”. Firma wręczyła pamiątkowe statuetki greckim partnerom, z którymi łączy ją najdłużej współpraca. Po kolacji dla gości zagrał zespół AudioFeels. – Zawsze podkreślamy, że najważniejsi w Grecosie są ludzie, a świetne relacje z partnerami są podstawą i fundamentem tej firmy. Dzięki nim możemy świętować już 20 lat działalności na polskim rynku – mówi Śmigielski.

20 lat biura podróży Grecos

Grecos Holiday oficjalnie został zarejestrowany w KRS w styczniu 2006 roku (w późniejszych latach firma skróciła nazwę biura podróży do „Grecos”). Firmę założyli poznańscy przedsiębiorcy, którzy mieli już doświadczenia w turystyce – Wojciech i Alicja Skoczyńscy i Janusz Śmigielski.

Od samego początku Grecos skupiony był na organizowaniu wyjazdów do Grecji. Zaczynał od Krety i Rodos, z czasem dodawał kolejne greckie kierunki. – Priorytetem niezmiennie był dla nas staranny dobór hoteli, unikatowych i oferujących najwyższą jakość – podkreśla Śmigielski.

Po drodze były też Turcja, Majorka i Egipt

W miarę rozwoju firmy biuro podróży rozszerzyło ofertę na inne kraje. W sezonie 2010 w ofercie Grecosa pojawiły się Turcja i Majorka, a w 2018 całoroczne loty do Szarm el-Szejk w Egipcie. Po kilku latach jednak biuro podróży zdecydowało się skupić na samej Grecji, kierunku, z którym Grecos kojarzył się najbardziej. – To pozwoliło na ścisłą specjalizację, osiągnięcie efektu skali i doprowadziło po latach do sytuacji, że Grecja Grecosa stała się pierwszym wyborem oferty wakacyjnej na tej pięknej i słonecznej destynacji – podkreśla Śmigielski.

W sezonie 2017 do oferty dołączył Cypr, jako kierunek bardzo zbliżony do „greckich klimatów”. Od tego momentu niezmiennie Grecja i Cypr są kierunkami, które Grecos oferuje i rozwija. Po 20 latach szczyci się liczbą ponad 2 milionów obsłużonych klientów. Od kilku lat regularnie, każdego sezonu wysyła do Grecji dwieście kilkadziesiąt tysięcy klientów, a jego wyniki finansowe lokują go w czołówce największych firm turystycznych w Polsce.

Na gali z okazji 20-lecia Grecosa zebrało się prawie 160 gości, w tym prawie 100 przyjechało z samej Grecji. Foto: Grecos

– Grecja ma przede wszystkim wiele do zaoferowania. Oprócz wyjątkowej, sięgającej antyku historii i niekwestionowanych walorów turystycznych ma coś unikatowego – wspaniałą gościnność gospodarzy, znakomitą kuchnię i sposób na życie w odpowiednim, niezbyt szybkim tempie. To walory, które idealnie wpisują się w potrzeby wakacyjne klientów. Do Grecji chce się wracać. A jest do czego. Aktualnie, po latach rozwoju, Grecos oferuje prawie 20 greckich destynacji, każda specyficzna, unikatowa i piękna – zapewnia wiceprezes.

Popularność Grecji potwierdzają statystyki wyjazdów wakacyjnych Polaków. Od lat ten kierunek jest w pierwszej dwójce lub trójce najchętniej wybieranych.

– Specjalizacja pozwoliła Grecosowi na uzyskanie przewag konkurencyjnych, możliwość kontraktowania najlepszych hoteli. Organizujemy ciekawe formaty wakacji i oferujemy kluby wakacyjne. Skupiliśmy wokół siebie wielką liczbę miłośników tego kierunku. Wydaje się, że to właśnie Grecja spowodowała, że udało nam się tak rozwinąć firmę. Mamy ją w naszym DNA. Dzisiaj po 20 latach w centrali Grecosa pracuje ponad 100 osób, z tego ponad 30 ma staż pracy dłuższy niż 10 lat. To dla nas powód do wielkiej satysfakcji – dodaje Janusz Śmigielski.