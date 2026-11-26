Maszyna rejsu American Airlines o numerze 1494 zmierzała do Chicago, jednak załoga zgłosiła zakłócenie porządku i konieczność interwencji. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Fox News Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) potwierdziła, że samolot skierowano na lotnisko Phoenix Sky Harbor w Arizonie.

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Lądowanie odbyło się bezpiecznie około godziny 1 w nocy czasu lokalnego. Po zakończeniu interwencji i usunięciu pasażera z pokładu samolot wznowił podróż do Chicago O’Hare.

Pasażer próbował otworzyć drzwi samolotu

Jak przekazała policja w Phoenix w rozmowie z Fox News Digital, mężczyzna wstał z przypisanego mu miejsca i przeszedł do przedniej części samolotu. Nie reagował na powtarzane polecenia załogi, by wrócił na swoje miejsce.

Według relacji policji pasażer miał następnie próbować otworzyć drzwi kabiny pasażerskiej. Do incydentu doszło, gdy samolot przelatywał nad granicą stanów Kalifornia i Arizona.

Członkowie załogi, wspierani przez innych podróżnych, obezwładnili mężczyznę i unieruchomili go do czasu lądowania. Po przyziemieniu w Phoenix na pokład weszli funkcjonariusze służb porządkowych, którzy pomogli wyprowadzić pasażera z maszyny. Następnie został on przekazany policji.

Linie American Airlines potwierdziły przekierowanie rejsu. W komunikacie przesłanym Fox News Digital przewoźnik wyjaśnił, że powodem był pasażer zakłócający porządek. Przedstawiciele firmy podziękowali załodze za profesjonalne działanie, a pozostałym podróżnym za udzieloną pomoc i wyrozumiałość.

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Ponad 1500 incydentów z udziałem pasażerów w 2026 roku

Policja poinformowała, że mężczyzna odniósł lekkie obrażenia. Pozostali pasażerowie oraz członkowie załogi nie ucierpieli.

Fox News przytoczył również dane Federalnej Administracji Lotnictwa. Według FAA od początku 2026 roku urząd otrzymał zgłoszenia dotyczące ponad 1500 incydentów z udziałem niesfornych pasażerów.

Administracja przypomina, że osoby atakujące, zastraszające lub utrudniające pracę członkom załogi mogą zostać ukarane grzywną cywilną w wysokości do 43 tys. dolarów za każde naruszenie. Jak zaznaczyła FAA, pojedyncze zdarzenie może obejmować kilka naruszeń, a niewłaściwe zachowanie na pokładzie może również skutkować odpowiedzialnością karną.