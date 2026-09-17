„W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze” - poinformowała PANSA we wpisie na platformie X.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało wcześniej w czwartek, że w związku z atakami wykonywanymi przez Rosję „za pomocą odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na zachodnie terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej”.
DORSZ podkreśliło, że podjęte działania mają charakter prewencyjny.
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