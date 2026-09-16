Żeby sprostać tym planom zamierza zostawić w bazie we Wrocławiu dziewięć samolotów, o dwa więcej niż poprzedniej zimy.

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W sumie Ryanair będzie latał na 43 trasach z Wrocławia i będzie chciał zapełnić w zimie 1,3 miliona miejsc w samolotach, o 35 procent więcej niż przed rokiem.

– Dzisiejsze ogłoszenie zimowej siatki stanowi zwieńczenie rekordowego roku pod względem inwestycji i rozwoju Ryanaira w Polsce – mówi cytowany w komunikacie przewoźnika jej chief commercial officer Jason McGuinness. – Linia dysponowała 52 samolotami zbazowanymi w Polsce, zaoferowała ponad 26 milionów miejsc, o 24 procent więcej niż rok wcześniej i obsługiwała 361 tras, w tym 49 nowych.

– Port Lotniczy Wrocław notuje rekordowe wyniki i mimo wymagającej sytuacji na rynku lotniczym związanej między innymi z cenami paliwa, z którą mierzą się przewoźnicy, nadal rozwija się w dwucyfrowym tempie – dodaje prezes Portu Lotniczego Wrocław Karol Przywara. – Cieszy nas, że Wrocław pozostaje jednym z najważniejszych punktów na europejskiej mapie Ryanaira. Świadczy o tym nie tylko bardzo bogata siatka połączeń i duża baza samolotów przewoźnika, ale również konsekwentnie rozwijana działalność centrum serwisowego. Ryanair jest bardzo ważnym partnerem w rozwoju naszego lotniska i już dziś pracujemy nad kolejnymi wspólnymi projektami oraz inwestycjami, które będą wzmacniać pozycję Wrocławia na lotniczej mapie Europy – dodaje.