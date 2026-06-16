Podczas wtorkowej konferencji prasowej prezes portu Adam Hamryszczak podkreślił, że inwestycja zmienia sposób funkcjonowania kontroli. – Bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo i komfort podróżnych. Pełne wdrożenie skanerów w standardzie C3 pozwala nam usprawnić kontrolę, ograniczyć liczbę czynności po stronie pasażerów i jednocześnie zwiększyć skuteczność wykrywania zagrożeń – powiedział szef portu. Dodał, że rzeszowskie lotnisko „jako trzecie w Polsce zniosło limit 100 mililitrów płynów”. Poza Rzeszowem zrobiły to Kraków i Poznań.

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Nowe bramki bezpieczeństwa i nowe skanery

Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl zwrócił uwagę na znaczenie projektu dla regionu. – To przedsięwzięcie jest ważne zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak i rozwoju regionalnej infrastruktury transportowej. Modernizacja Punktu Kontroli Bezpieczeństwa pokazuje, że odpowiednio wykorzystane środki europejskie mogą realnie wspierać nowoczesne rozwiązania poprawiające jakość obsługi pasażerów oraz dostępność – wskazał.

Jak informuje lotnisko, pełne wdrożenie technologii C3 oznacza uproszczenie procedur odprawy. Pasażerowie obsługiwani w nowych stanowiskach mogą pozostawić w bagażu podręcznym urządzenia elektroniczne, jak aparaty fotograficzne, tablety i laptopy, a także do dwóch litrów płynów (dotąd obowiązywał limit 100 mililitrów). Nowe skanery zapewniają dokładniejsze analizowanie zawartości bagażu przy jednoczesnym ograniczeniu liczby czynności, które pasażer musi wykonywać samodzielnie.

Efektem jest krótszy czas kontroli, mniejsze ryzyko zatorów w godzinach szczytu i wygodniejsza odprawa, również dla osób z niepełnosprawnościami.

Unowocześnienie odprawy kosztowało 13,5 miliona złotych

Na lotnisku w Jasionce działają teraz trzy skanery rentgenowskie EDSCB w standardzie C3, trzy automatyczne linie transportu kuwet, cztery bramki dostępu oraz system monitoringu wizyjnego obejmujący 20 kamer. Nowa technologia pozwoliła zmniejszyć liczbę stanowisk kontrolnych z sześciu do trzech przy zachowaniu dotychczasowej przepustowości. Urządzenia zużywają co najmniej o 30 procent mniej energii niż poprzednia generacja sprzętu.

Modernizacja poprawiła także dostępność terminala dla osób z niepełnosprawnościami. Uproszczony proces i dostosowane stanowiska mają ułatwić poruszanie się po strefie kontroli.

Koszt inwestycji wyniósł prawie 13,5 miliona złotych, z czego dofinansowanie z programu FEnIKS sięgnęło 6,68 miliona złotych, a pozostałą część pokryło lotnisko.

al/ drag/