Dokąd polecą w 2025 roku klienci biur podróży z Rzeszowa? Lotnisko ujawnia

Loty do Agadiru planują biura podróży Rainbow i TUI, a do Chanii – Grecos i Rainbow. Start pierwszych samolotów zaplanowano na koniec kwietnia (Maroko) i maja (Grecja).

Lotnisko ujawniło też, że w planach biur podróży są też dwa powracające kierunki – tunezyjska Dżerba i grecka wyspa Korfu. Pierwsze samoloty wylecą tam w maju.

Touroperatorzy zwiększą też liczbę rejsów na niektórych kierunkach, szczególnie do tak popularnych jak Bodrum i Enfida.

Loty czarterowe rosną w Rzeszowie najdynamiczniej

W sumie biura podróży oferują z Rzeszowa na przyszłoroczne lato loty do 16 miejsc, w ośmiu krajach. Są to: Albania (Tirana); Bułgaria (Burgas); Egipt (Marsa Alam, Hurghada, Szarm el-Szejk); Grecja (Rodos, Zakintos, Heraklion, Chania, Korfu); Hiszpania (Majorka); Maroko (Agadir); Tunezja (Dżerba, Enfidha); Turcja (Antalia, Bodrum).

– Porównując rok do roku ruch pasażerki urośnie nam o 9 procent, ale w samych wakacyjnych czarterach o 37 procent, co pokazuje, jak ważny to segment ruchu dla naszego lotniska – mówi cytowany w komunikacie lotniska jego prezes Adam Hamryszczak. - W kolejnych latach zamierzamy go konsekwentnie rozwijać, we współpracy z przewoźnikami i biurami podróży.