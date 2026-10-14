Rozkład lotów z Katowic na zimę 2026 obejmuje 13 tras, w tym trzy nowe
Ryanair ogłosił dziś rozkład lotów z Katowic na sezon zimowy 2026. Tej zimy przewoźnik umieści na katowickim lotnisku trzy samoloty i uruchomi trzy nowe trasy: do Malagi, Neapolu i Turynu.
Łącznie zaoferuje ze stolicy Śląska 13 kierunków i 100 tysięcy miejsc w samolotach.
– Nasza obecność w Katowicach przynosi wymierne korzyści całemu regionowi. Jak pokazuje raport KPMG „Wpływ Ryanair na gospodarkę Polski” za 2025 rok, Ryanair wspiera 2,8 tysiąca miejsc pracy w województwie śląskim i generuje 78,5 miliona euro wkładu do regionalnego PKB. To potwierdza, jak ważną rolę tanie połączenia lotnicze odgrywają w rozwoju turystyki i regionalnej gospodarki. Tej zimy, dzięki trzem zbazowanym samolotom, będziemy dalej rozwijać naszą ofertę z Katowic – mówi prezes spółki Buzz (Ryanair Group) Michał Kaczmarzyk, cytowany w komunikacie.
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– Raport Ryanaira potwierdza znaczący wpływ lotnictwa na rozwój gospodarczy regionu. Na terenie Katowice Airport działa obecnie prawie 60 firm i instytucji państwowych, zatrudniających łącznie około 5,2 tysiąca osób. Prognozy zakładają, że do końca dekady zatrudnienie na lotnisku wzrośnie do 7 tysięcy osób, co uczyni port jednym z największych pracodawców w województwie – dodaje prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza katowickim lotniskiem, Artur Tomasik.
– Wpływ portu na gospodarkę regionu jest wielowymiarowy. Szeroka siatka połączeń zapewnia bezpośrednie skomunikowanie województwa śląskiego ze światem. Baza obsługi technicznej samolotów buduje synergię między biznesem a nauką, w tym z Politechniką Śląską kształcącą kadry dla branży lotniczej. Z kolei funkcjonująca strefa cargo bezpośrednio wspiera lokalne przedsiębiorstwa w międzynarodowej wymianie handlowej – wskazuje prezes GTL.
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