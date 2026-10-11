W związku z tym postanowił wcześnie ogłosić sprzedaż biletów na nowe zaplanowane na przyszły rok loty. Lista obejmuje 29 tras. Wśród nich kilka obejmująch Polskę. Są to połączenia z Wrocławia do Birmingham, Burgas i Katanii, z Gdańska do East Midlands i do Sztokholmu na lotnisko Skavsta, a także z Warszawy do Brindisi i z Modlina do Dubrownika.

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Foto: Ryanair

Przewoźnik opatruje informację o letnich połączeniach komunikatem, że "pierwsze 29 nowych tras Ryanaira na lato 2027 r. można już rezerwować (...). Ponieważ w nadchodzących miesiącach popyt na letnie podróże będzie rósł, klienci pragnący zapewnić sobie najniższe ceny biletów powinni zarezerwować je już teraz, zanim ceny wzrosną".

Cytuje też swojego dyrektora marketingu Darę Brady: - Ryanair z przyjemnością ogłasza pierwsze 29 nowych tras w ramach rekordowego sezonu letniego 2027, dając naszym pasażerom możliwość planowania przyszłorocznych wyjazdów dużo wcześniej. Są to pierwsze z naszych nowych tras na lato 2027, które znalazły się w ofercie, a kolejne ekscytujące połączenia zostaną ogłoszone w najbliższym czasie, ponieważ Ryanair cały czas rozbudowuje swoją największą w Europie siatkę połączeń.