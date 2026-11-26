Jak podaje Enter Air w komunikacie podsumowującym wyniki finansowe, Grupa zwiększyła w tym czasie liczbę lotów o 11 procent, rok do roku, co dało 27,3 tysiąca, a w samym trzecim kwartale o 15 procent.

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– Za nami największy sezon letni w historii Enter Aira, jesteśmy bardzo zadowoleni z jego przebiegu, szczególnie biorąc pod uwagę zmienne warunki na rynku – komentuje cytowany w komunikacie linii lotniczej jej prezes Marcin Kubrak. – Weszliśmy w sezon z większą flotą i rekordowym programem handlowym, a w najważniejszych miesiącach roku nasze samoloty pracowały bardzo intensywnie.

– Szczególnie doceniamy świetną współpracę z naszymi partnerami, touroperatorami – wspólnie działaliśmy, aby jak najlepiej wykorzystać sezon, dostosować ofertę do potrzeb klientów i zapewnić najlepsze usługi, w tym elastyczność i niezawodność operacyjną. Po okresie niepewności związanej z sytuacją na Bliskim Wschodzie popyt na wakacje wrócił na solidne poziomy, a trzeci kwartał potwierdził siłę rynku turystycznego. To był bardzo dobry sprawdzian naszej organizacji i kolejny dowód, że nasz model współpracy z największymi biurami podróży działa dobrze – dodaje Kubrak.

Foto: Enter Air

W samym trzecim kwartale tradycyjnie najważniejszym dla wyników europejskich przewoźników czarterowych, przychody przewoźnika osiągnęły 1,6 miliarda złotych. Liczba wykonanych operacji lotniczych w tym okresie wzrosła o 15 procent rok do roku, do 13,8 tysiąca.

40 milionów złotych zysku mniej niż rok wcześniej

W okresie trzech pierwszych kwartałów 2026 roku Grupa wypracowała zysk operacyjny w wysokości 193,7 miliona złotych wobec 231,3 miliona złotych rok wcześniej. Zysk EBITDA za trzy kwartały 2026 r. wyniósł 594,5 miliona złotych, czyli 5 procent powyżej poziomu za trzy kwartały poprzedniego roku.

„Na poziom wyników operacyjnych nadal wpływały zmienne koszty paliwa lotniczego, przy czym ich oddziaływanie na rentowność Grupy ograniczają mechanizmy zabezpieczające w rozliczeniach z klientami i stosowane instrumenty finansowe. W samym trzecim kwartale Grupa osiągnęła 176,6 mln zł zysku operacyjnego, czyli 3 procent wyżej rok do roku i EBITDA na poziomie 381,8 mln zł, tj. wyższą o 10 procent rok do roku”.

40 samolotów w lecie

W trzecim kwartale flota Enter Aira liczyła 40 samolotów, czyli o pięć więcej niż w tym samym czasie 2025 roku. „Rekordowej liczbie operacji towarzyszyły jednak turbulencje związane z presją kosztową, w szczególności dużą zmiennością cen paliwa lotniczego. Mimo tych wyzwań Enter Air z powodzeniem realizował program handlowy, którego wartość w odniesieniu do czterech największych klientów wynosiła około 634 milionów dolarów, o 18 procent więcej niż rok wcześniej”.

W podsumowaniu Enter Air przypomina, że podczas ostatniego lata utrzymywał się wysoki popyt na zagraniczne wyjazdy wakacyjne, szczególnie na polskim rynku. Najwięcej klientów biur podróży wyjechało do Turcji i Egiptu, w szczególności do Antalyi, Hurghady i Marsa Alam.

Wśród najpopularniejszych kierunków znalazła się również Grecja, w tym Rodos, Kos, Zakintos i Korfu, a także Madera i Wyspy Kanaryjskie.

Przewoźnik zauważył, że coraz wyraźniej widoczny jest trend wydłużania się sezonu letniego. Duży ruch turystyczny utrzymywał się bowiem we wrześniu i październiku, a tegoroczny sezon wysoki zakończył się dopiero w ostatnim tygodniu października. Dla Enter Aira oznacza to możliwość efektywniejszego wykorzystania floty również poza tradycyjnym wakacyjnym szczytem.

Enter Air ma już nowy kontrakt z TUI Poland na kolejne sezony

Na koniec linia lotnicza przypomina, że podpisała niedawno nowy kontrakt na kolejne sezony – 20 listopada zawarła umowę z biurem podróży TUI Poland. Jej szacunkowa wartość to 1,13 miliarda złotych netto. Umowa obejmuje usługi czarterowe w sezonach lato 2027 i zima 2027/2028.

– Turystyka i przewozy lotnicze rozwijały się w ostatnich latach bardzo dynamicznie, a my umacnialiśmy naszą pozycję na rynku. Chcemy kontynuować ten kierunek, wykorzystując potencjał dalszego wzrostu zarówno w Polsce, jak i na pozostałych rynkach europejskich. Duże znaczenie ma dla nas świetna współpraca z największymi touroperatorami, oparta na wieloletnim partnerstwie i wzajemnym zaufaniu. Jednocześnie zamierzamy tak zarządzać flotą, aby jej rozwój szedł w parze z potrzebami klientów – deklaruje Kubrak.

I dodaje, że w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów Enter Air planuje dalsze zwiększanie floty. W 2027 roku oczekuje siedmiu nowych samolotów, z czego dwa zastąpią starsze egzemplarze, a pięć powiększy jego możliwości.