Burmistrz wziął w środę udział w spotkaniu Węgierskiego Stowarzyszenia Hoteli i Restauracji (MSZESZ), podczas którego powiedział m.in., że krótkoterminowy wynajem mieszkań w Budapeszcie powinien zostać wyeliminowany, przy czym osobom dotkniętym tymi zmianami należy zapewnić czas – od 10 do 15 lat – na dostosowanie się do zmian.

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Podkreślił, że chce uniknąć sytuacji, w której turyści spotykają się z wrogością i takimi hasłami jak „Turyści do domu!”, do czego dochodziło już w innych miejscach popularnych wśród podróżnych.

– Przy odpowiednich regulacjach branża hotelarska byłaby w stanie zaspokoić potrzeby tego segmentu klientów, którzy obecnie korzystają z wynajmu typu Airbnb – dodał Karacsony.

Jak poinformował, władze Budapesztu wraz z rządem Węgier planują powołanie organizacji zarządzającej ruchem turystycznym w Budapeszcie, w ramach, której działałaby rada ds. gospodarki turystycznej. W jej skład weszliby przedstawiciele branży, którzy wspólnie wyznaczaliby kierunki rozwoju turystyki w stolicy.