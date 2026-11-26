Zakopane podniesie opłatę turystyczną do maksymalnej kwoty
Zmiana oznacza wprowadzenie maksymalnej stawki dopuszczonej przez znowelizowane przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Nowe regulacje dotyczące opłaty miejscowej i uzdrowiskowej, które wejdą w życie 1 stycznia 2027 r., zmieniają zasady pobierania tych danin. Dotychczasowe uchwały rad gmin w tej sprawie stracą moc, dlatego samorządy muszą przyjąć nowe regulacje, jeżeli chcą kontynuować pobieranie opłaty.
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Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami opłata miejscowa będzie mogła być pobierana w miejscowościach mających walory krajobrazowe, w których świadczone są usługi zakwaterowania obejmujące co najmniej jedną noc. Ustawodawca zrezygnował z dotychczasowego wymogu spełniania przez miejscowość warunków klimatycznych i jakości powietrza, a także konieczności ustalania turystycznego, wypoczynkowego lub szkoleniowego celu pobytu.
W uzasadnieniu uchwały wskazano, że Zakopane spełnia szereg kryteriów krajobrazowych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów. Wymieniono m.in. położenie w sąsiedztwie Tatr, obszary chronione, zabytkową architekturę oraz rozwiniętą infrastrukturę turystyczną. Wpływy Zakopanego z opłaty miejscowej od stycznia do sierpnia wyniosły 4,16 miliona złotych. Dotychczas miasto uzyskiwało z tego tytułu około 5 milionów złotych rocznie.
Władze miasta uzasadniły podwyższenie stawki wysokimi kosztami obsługi ruchu turystycznego. Jak wskazano w dokumencie, liczba osób czasowo przebywających w Zakopanem wielokrotnie przewyższa liczbę stałych mieszkańców, co zwiększa wydatki m.in. na utrzymanie czystości, gospodarkę odpadami, drogi, chodniki, infrastrukturę turystyczną oraz bezpieczeństwo publiczne.
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Nowelizacja ustawy wprowadza również zmiany w sposobie pobierania opłaty. Dotychczasowych inkasentów zastąpią płatnicy, którymi z mocy prawa będą podmioty świadczące usługi zakwaterowania. Ustawa określa także katalog zwolnień, obejmujący m.in. osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby przebywające w danej miejscowości dłużej niż 29 kolejnych nocy.
Nowe przepisy pozwalają na pobieranie daniny w miejscowościach świadczących usługi zakwaterowania, znosząc dotychczasowy wymóg spełniania kryteriów dotyczących jakości powietrza. Maksymalne stawki opłaty miejscowej wyniosą 5 złotych za noc w miejscowościach z walorami krajobrazowymi i 5,50 złotego na obszarach ochrony uzdrowiskowej. W miejscowościach o statusie uzdrowiska maksymalna stawka opłaty uzdrowiskowej wyniesie 6,86 złotego za noc. Zmiana przepisów umożliwi pobieranie opłaty m.in. w Krakowie, gdzie dotychczas nie było to możliwe z powodu niespełnienia wymogów dotyczących jakości powietrza.
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