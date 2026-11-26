Eksperci portalu rezerwacyjnego Travelist.pl przeanalizowali rezerwacje zrobione przez jego klientów na Boże Narodzenie i sylwestra. Sprawdzili też, za ile jeszcze można wyjechać.

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Foto: Travelist.pl

Na święta nad Bałtyk, na sylwestra w góry. Polacy planują koniec roku

Z danych platformy wynika, że co drugi pobyt (58 proc.) na Boże Narodzenie przypada na miejscowości nad Bałtykiem. Tym samym udział regionu zwiększył się o 2 punkty procentowe w porównaniu z zeszłym rokiem. Na drugim miejscu plasują się góry, w które wybiera się jedna czwarta turystów (25 procent, +2 punkty procentowe rok do roku). Na jeziora przypada 9 procent rezerwacji, a na miasta 8 procent. Popularność jezior właściwie się nie zmieniła, z kolei zainteresowanie świątecznymi city breakami zmalało – ich udział spadł o 7 punktów procentowych.

Wśród najpopularniejszych nadmorskich celów podróży na święta są Kołobrzeg, Mielno i Gdańsk. W górach podróżni najchętniej wybierają Muszynę, Zakopane i Polanicę-Zdrój. Jeśli zaś chodzi o miasta, to bezkonkurencyjne okazują się Kraków, Wrocław i Kazimierz Dolny – podaje Travelist.pl.

Plany dotyczące samego końca roku wyglądają nieco inaczej. W rezerwacjach sylwestrowych dominują góry – jest ich 44 procent, czyli o 4 punkty procentowe więcej niż przed rokiem. Tuż za nimi znajduje się Bałtyk z udziałem 41-procentowym.

Pozostałe kierunki cieszą się mniejszą popularnością: jeziora skupiają 8 procent rezerwacji, a miasta 7 procent.

W górach największym zainteresowaniem cieszą się Szklarska Poręba, Szczyrk i Wisła. Nad morzem, podobnie jak podczas Bożego Narodzenia, dominują Kołobrzeg, Mielno i Gdańsk. Z kolei wśród miejskich kierunków podróżni najchętniej rezerwują pobyty w Warszawie, Krakowie i Toruniu. – Warto dodać, że liczba rezerwacji na sylwestra jest obecnie o 38 procent większa niż w tym samym czasie rok wcześniej. Największy wzrost popularności widać w górach, które umacniają pozycję lidera – podkreśla ekspert portalu rezerwacyjnego Travelist.pl Eugeniusz Triasun, cytowany w komunikacie platformy.

Foto: Travelist.pl

W zestawieniu województw wyróżnia się Zachodniopomorskie, na które przypada ponad jedna trzecia pobytów (36 proc.) w okresie świąteczno-noworocznym. Drugie miejsce zajmuje dolnośląskie z udziałem 24 procent. Kolejne pozycje należą do województw małopolskiego, pomorskiego (po 10 procent) i śląskiego (9 procent). To właśnie w tych regionach leżą zarówno popularne kurorty nad Bałtykiem, jak i najważniejsze ośrodki wypoczynkowe w Sudetach, Beskidach i Tatrach – informuje portal.

Co jeszcze zostało na Boże Narodzenie?

Osoby, które dopiero planują świąteczny wyjazd, wciąż mają z czego wybierać. Wśród ofert na Travelist.pl na 23–27 grudnia najkorzystniej cenowo wypadają miasta. W Białymstoku pobyt dla rodziny 2+1 można znaleźć od 323 złotych za dobę (najniższe stawki za dobę hotelową w obiektach trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych, ze śniadaniem dla dwóch dorosłych i dziecka w wieku 12 lat) we Wrocławiu od 343 zł, a w Warszawie od 360 złotych.

W tym czasie w Dźwirzynie nad Bałtykiem nocleg kosztuje od 390 złotych, w Kołobrzegu od 430 złotych, a w Gdańsku od 450 złotych. Z kolei w Ustroniu Morskim ceny zaczynają się od 500 złotych, a w Sopocie od 510 złotych.

Foto: Travelist.pl

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Klienci planujący powitanie nowego roku poza domem też mają jeszcze szansę zrealizować swoje plany. Z miast wziętych pod uwagę przez platformę z noclegami na 30 grudnia – 3 stycznia najtańszy jest Białystok, w którym ceny zaczynają się od 350 złotych za dobę. W Warszawie nocleg można znaleźć od 415 złotych, a we Wrocławiu od 600 złotych.

Na sylwestra można również wybrać się nad Bałtyk. W Dźwirzynie pobyt kosztuje od 580 złotych, w Kołobrzegu od 590 złotych, a w Sopocie od 640 złotych, a w Gdańsku i Ustroniu Morskim ceny zaczynają się od 700 złotych za dobę.

– Wybierając miejsce na końcówkę roku, warto porównywać, co zawierają pakiety usług powiązanych z noclegiem. Oferta, która na pierwszy rzut oka wydaje się droższa, może obejmować uroczystą kolację, bal sylwestrowy, animacje dla dzieci i dodatkowe atrakcje, które urozmaicą cały wyjazd. Przed zarezerwowaniem warto też sprawdzić godziny otwarcia lokalnych atrakcji i program wydarzeń, szczególnie w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Dzięki temu łatwiej będzie można zaplanować pobyt, który spełni nasze oczekiwania – radzi Triasun.

Boże Narodzenie z mniejszym zainteresowaniem klientów

Rezerwacje na Boże Narodzenie są na razie mniej liczne niż przed rokiem – od początku stycznia do 15 listopada ich liczba spadła o 21,9 procent, a wartość o 25 procent – dodaje w swoim komunikacie inna platforma z noclegami, Triverna.pl.

Pomorze Zachodnie pozostaje najpopularniejszym regionem wśród osób rezerwujących przez portal świąteczne pobyty w Polsce, chociaż jego dominacja jest mniejsza niż przed rokiem – udział regionu w rezerwacjach spadł z około 62 procent do 43,6 procent. Jednocześnie rośnie zainteresowanie południem kraju, w Małopolsce jest ich obecnie 14,7 procent ze wszystkich krajowych rezerwacji, a ich liczba zwiększyła się o 34,5 procent, rok do roku. W województwie śląskim wzrost wyniósł 46,2 procent, a udział regionu w sprzedaży niemal się podwoił, osiągając 7,1 procent – wyjaśnia w komunikacie Triverna.pl.

Coraz większą rolę odgrywają również wyjazdy zagraniczne. W tegorocznych rezerwacjach świątecznych udział pobytów poza Polską wzrósł z około 6,7 do 12,5 proc., a najczęściej wybieranymi kierunkami są Słowacja i Czechy – czytamy.

Foto: Triverna.pl

– W tegorocznych rezerwacjach świątecznych widzimy większe zróżnicowanie wybieranych kierunków – wyjaśnia Krzysztof Dębski, odpowiedzialny za marketing w Triverna.pl. – Pomorze Zachodnie nadal pozostaje ważnym punktem na mapie bożonarodzeniowych wyjazdów, ale coraz większą rolę odgrywają też regiony południowej Polski i sąsiednie kraje. Na Słowacji średnia wartość rezerwacji w przeliczeniu na jedną dobę pobytu wynosi 1221 złotych, a średnia wartość całej rezerwacji to 4847 złotych. W Czechach wskaźniki te wynoszą odpowiednio 850 złotych i 2798 złotych. Dla porównania, w wypadku pobytów w Polsce średnia wartość rezerwacji w przeliczeniu na dobę wynosi 950 złotych, a całej rezerwacji – 3165 złotych. To pokazuje, że świąteczny wyjazd za granicę może oznaczać zarówno inny kierunek, jak i odmienny poziom wydatków – dodaje.

Wśród pozostałych krajowych regionów województwo dolnośląskie utrzymało liczbę rezerwacji na poziomie z poprzedniego roku, a w pomorskim platforma odnotowała spadek o 27,6 procent.

Foto: Triverna.pl

Świnoujście liderem wśród miast, w zestawieniu także Gdańsk i góry

Wśród miejscowości najwięcej rezerwacji na Boże Narodzenie przypada na Świnoujście. Miasto odpowiada za 12,5 procent krajowych rezerwacji, choć ich liczba spadła w porównaniu z poprzednim rokiem o 48,6 procent. W pierwszej piątce najczęściej wybieranych miejscowości znalazły się również Kołobrzeg, z udziałem na poziomie 4,3 procent, Międzyzdroje (3,9 proc.), Gdańsk (3,3 proc.) i Jarosławiec (3 proc.). Na uwagę zasługuje Gdańsk, w którym liczba rezerwacji wzrosła o 150 procent rok do roku. W zestawieniu dziesięciu najpopularniejszych miejscowości znalazły się także Łeba i Wysokie Tatry.

Polacy rezerwują święta przez cały rok

– Polacy planują świąteczne wyjazdy z różnym wyprzedzeniem. Część osób zaczyna szukać ofert już latem, inni podejmują decyzję jesienią, a październik jest tradycyjnie ważnym miesiącem dla sprzedaży pobytów w tym okresie. Listopad był w tym roku bardzo dobry pod względem rezerwacji wyjazdów na długi weekend – możliwe więc, że w ostatnich tygodniach część klientów koncentrowała się na innych planach podróżniczych, a decyzję o świętach odkładała na później. Nie traktowalibyśmy obecnego poziomu rezerwacji jako ostatecznego wyniku. Wciąż jest szansa, by zainteresowanie wyjazdami bożonarodzeniowymi wzrosło – wskazuje Dębski.