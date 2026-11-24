Prezes Egipskiej Organizacji Turystycznej Ahmed Youssuf był gościem zakończonych w sobotę Międzynarodowych Targów Turystycznych ITTF Warsaw w Pałacu Kultury i Nauki, na których wystawiał się jego kraj.

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Marzena Buczkowska-German: Polska należy do pięciu najważniejszych rynków źródłowych dla Egiptu. Ilu turystów przyjedzie z naszego kraju w tym roku?

Ahmed Youssuf, prezes Egipskiej Organizacji Turystycznej: W ubiegłym roku przyjęliśmy 1,14 miliona turystów z Polski. W tym roku, do września, odnotowaliśmy wzrost o 5 procent w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku. Polski rynek nadal rośnie i pozostaje w pierwszej piątce naszych najważniejszych rynków źródłowych.

Co to oznacza dla współpracy z polską branżą turystyczną? Myślę głównie o tym, jaki budżet marketingowy przeznaczacie na Polskę?

Pod względem procentowym nadal inwestujemy tyle samo, zmieniliśmy jednak przeznaczenie części środków – zamiast na marketing kierujemy je na programy zachęt dla przewoźników lotniczych. Uważam, że największym wyzwaniem w tym roku nie jest świadomość marki, ale koszty.

W poprzednich latach zainwestowaliśmy sporo w budowanie wizerunku Egiptu jako kierunku turystycznego. Wiadomo, że promocja i budowanie rozpoznawalności wymagają czasu. Współpracowaliśmy w tym zakresie z naszymi polskimi partnerami, biurami podróży. Dzięki temu nadal notujemy wzrost liczby przyjazdów z pani kraju, mimo trudności, z którymi mierzy się obecnie branża.

Co pan ma na myśli?

Przede wszystkim ceny paliwa i inflację. Droższe paliwo podnosi koszty wszystkiego, a inflacja ogranicza budżety podróżnych.

Chodzi o inflację na rynkach źródłowych czy w Egipcie?

Oba miejsca. Uważam jednak, że inflacja w Egipcie jest w dużej mierze pod kontrolą. Nadal oferujemy dobry produkt w konkurencyjnych cenach, zarówno jeśli chodzi o hotele, jak i inne usługi. Główny problem dotyczy rynków źródłowych.

W zeszłym roku mówił pan o wsparciu nowych połączeń lotniczych, zwłaszcza do Luksoru, Asuanu i kurortów nad Morzem Czerwonym. Jak obecnie wygląda program zachęt dla przewoźników i touroperatorów?

W 2025 roku dzięki takim działaniom udało nam się zwiększyć cały rynek o 20 procent. Z Polski odnotowaliśmy wzrost o 35 procent. Był to bardzo dobry wynik. Złożyły się na niego nie tylko programy zachęt lotniczych, ale również działania co-marketingowe i podróże studyjne dla agentów turystycznych, organizowane wspólnie z naszymi partnerami.

W tym roku nasza strategia jest inna. Chcemy przede wszystkim utrzymać istniejące połączenia z Egiptem i zapobiec ich odwoływaniu. Ze względu na ceny paliwa wielu przewoźników niskokosztowych i linii czarterowych ogranicza liczbę lotów. Nie ma sensu wydawać pieniędzy na marketing, jeśli ostatecznie nie będzie połączeń, którymi turyści mogliby przylecieć. Dlatego przesunęliśmy punkt ciężkości na utrzymanie siatki lotów.

Czy program obejmuje również loty do kurortów nad Morzem Czerwonym, czy tylko nowe kierunki?

Obejmuje wszystkich. Nie ograniczamy go do nowych połączeń.

Z jednej strony mówi pan o ograniczaniu lotów z powodu cen paliwa, z drugiej – na polskim rynku pojawia się coraz więcej miejsc w samolotach, między innymi dzięki wejściu Wizz Aira z lotami do Hurghady, Marsa Alam i Szarm el-Szejk i rozwojowi jego oferty. Czy tanie linie mogą zmienić sposób postrzegania Egiptu przez polskich turystów? Nadal w świadomości wielu osób jest to przede wszystkim kierunek wypoczynku all inclusive, uzupełniany wycieczkami fakultatywnymi. Większa dostępność tanich lotów może zachęcić do samodzielnego organizowania podróży. Czy to będzie wsparcie dla touroperatorów, czy raczej nowa konkurencja?

Niezależnie od obecnej sytuacji gospodarczej i politycznej rynek już wcześniej się zmieniał. Obserwowaliśmy to na wielu innych rynkach, między innymi we Włoszech i we Francji, gdzie liczba turystów podróżujących indywidualnie rosła szybciej niż liczba klientów korzystających z pakietów touroperatorów.

Polscy turyści mają już wystarczającą wiedzę o Egipcie i zaufanie do tego kierunku, żeby podróżować samodzielnie. Uważam, że to bardzo dobry kierunek zmian. Widzieliśmy podobne zjawisko na innych dojrzałych rynkach, które od lat wysyłają turystów do Egiptu. Podróżni znają już kraj, hotele, wiedzą, co zwiedzić, gdzie szukać dobrych cen. To oznacza, że polski rynek jest wystarczająco dojrzały, by rozwijać się również w tym kierunku.

Dla touroperatorów oznacza to jednak nową konkurencję. Mogą traktować rozwój tanich linii jako zagrożenie. Co zmieniło się na innych dojrzałych rynkach, na których ten proces rozpoczął się wcześniej? Czego możemy się spodziewać w Polsce?

Dla touroperatorów to nowe wyzwanie handlowe. Muszą działać sprawniej i oferować klientom coś nowego. Mogą na przykład rozwijać własne loty czarterowe, zawierać korzystniejsze umowy z hotelami i zapewniać klientom lepsze ceny. Mogą też proponować nowe kierunki i możliwości odkrywania kraju.

Touroperatorzy mają wiedzę i narzędzia, które pozwalają im zawierać z hotelami umowy długoterminowe. Indywidualny turysta nie dostanie pokoju w takiej samej cenie, jaką może uzyskać biuro podróży.

To trochę tak jak 10 czy 15 lat temu, kiedy touroperatorzy nie mieli jeszcze własnych platform cyfrowych, a dziś są one standardem.

Jako kraj cieszymy się, że coraz więcej ludzi przyjeżdża do Egiptu i zna naszą ofertę. Niezależnie od tego, czy podróżują czarterami, czy tanimi liniami, o sytuacji touroperatorów decydują mechanizmy rynkowe. Nie chcemy w nie ingerować. Uważam, że konkurencja jest zdrowa i ostatecznie służy podróżnym.

Czy spodziewa się pan, że do Wizz Aira dołączą kolejni przewoźnicy niskokosztowi latający z Polski?

Jeśli ten model się sprawdzi, inni przewoźnicy pójdą w jego ślady.

Nie spodziewam się jednak, żeby w tak niestabilnym okresie wiele nowych linii decydowało się na wejście na rynek. Mamy obecnie dużo zamieszania. Przykładowo linia lotnicza Jet2 z Wielkiej Brytanii rozpocznie loty do Egiptu w lutym. Zobaczymy, co przyniosą kolejne miesiące. Uważam jednak, że Egipt ma bardzo dobre perspektywy rozwoju w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat.

Przy rosnących kosztach utrzymanie konkurencyjnych cen jest wyzwaniem również dla egipskich hotelarzy. Jak mogą zachować atrakcyjność cenową, nie rezygnując z jakości?

Cieszy mnie, że hotele cały czas się rozwijają, modernizują, wprowadzają innowacje i inwestują w szkolenia. Poprawiają jakość usług, jednocześnie starając się utrzymać konkurencyjne ceny.

Dzisiejsze rozmowy w Warszawie z naszymi touroperatorami dają mi powody do optymizmu, jeśli chodzi o najbliższe lata. Egipt przeszedł wiele trudnych okresów po 2011 roku. Cały sektor – rząd, lokalne firmy DMC, hotele i pozostali przedstawiciele prywatnego biznesu – nauczył się radzić sobie w niestabilnych warunkach. Przeszliśmy przez pandemię COVID-19 i kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie, a mimo to przez ostatnie dwa lata notowaliśmy wzrost na poziomie 20 procent rocznie. Stajemy się coraz bardziej odpornym kierunkiem turystycznym.

W wypadku hoteli najważniejsze jest utrzymanie równowagi między dobrą jakością a konkurencyjną ceną. Obecnie w Egipcie mamy 240 tysięcy pokoi, a celem kraju jest zwiększenie tej liczby do 450 tysięcy. Rząd i cały kraj wiążą z turystyką duże nadzieje i inwestują w infrastrukturę – zarówno ogólną, taką jak drogi i połączenia komunikacyjne, jak i bezpośrednio turystyczną, obejmującą hotele, rejsy po Nilu i inne obiekty.

A jak egipscy hotelarze postrzegają turystów z Polski? Czy są dla nich ważni, na tyle atrakcyjni, by dostosowywać ofertę do ich potrzeb, czy raczej to grupa uzupełniająca, korzystająca z infrastruktury przygotowanej przede wszystkim dla gości z Europy Zachodniej?

Jeszcze 15 lat temu mieliśmy cztery, pięć rynków źródłowych, które odpowiadały za 70 procent przyjazdów do Egiptu, kiedy przyjmowaliśmy 14 milionów turystów. W ubiegłym roku 70 procent ruchu pochodziło już z 20 rynków.

Naszą strategią jest nie tylko rozwijanie oferty, infrastruktury i hoteli, ale również dywersyfikacja rynków źródłowych. Chcemy w ten sposób lepiej rozkładać ryzyko i zachować równowagę. Nie sądzę, żeby obecnie jakikolwiek hotelarz koncentrował się wyłącznie na jednym, dwóch czy czterech rynkach. Rozwinęliśmy się na tyle, że chcemy przyjmować turystów z wielu krajów i dostosowywać usługi do ich potrzeb, między innymi w zakresie języka, wyżywienia i obsługi.

Jestem zwolennikiem opierania się na liczbach. Gdybyśmy nie dostosowywali oferty do polskich turystów, nie obserwowalibyśmy tak dużego wzrostu przyjazdów i zadowolenia z pobytu. Odsetek powracających polskich turystów wynosi co najmniej 20–25 procent rocznie. Widzimy też, że Polacy chcą poznawać kolejne części Egiptu. To świadczy o dużym zadowoleniu z zakwaterowania i innych usług. Traktujemy poważnie potrzeby każdej nacji.

A co z inwestycjami w apartamenty i obiekty wynajmowane turystom za pośrednictwem platform takich jak Airbnb i Booking.com?

Dwa lata temu rozpoczęliśmy prace nad regulowaniem tego rynku. Uczyliśmy się na doświadczeniach Hiszpanii, Francji, Włoch i innych krajów, które wcześniej rozwijały ten segment turystyki.

Wprowadziliśmy przepisy dotyczące tzw. domów wakacyjnych, holiday homes. Rozróżniamy dwie kategorie: mieszkanie znajdujące się w budynku wielorodzinnym i cały budynek przeznaczony do wynajęcia turystom. Wymagania są proste: obiekt musi być bezpieczny, zabezpieczony i czysty dla gości.

W najbliższych latach nie będzie można przyjmować zagranicznych turystów w takich obiektach bez odpowiedniej licencji. Chcemy w ten sposób osiągnąć dwa cele. Po pierwsze, zapewnić dobrą jakość usług obecnym gościom. Po drugie, zapobiec nadmiernemu rozwojowi tego segmentu, który mógłby utrudnić stałym mieszkańcom znalezienie mieszkań. Nie chcemy doprowadzić do sytuacji, w której turystyka stanie się problemem dla kraju. Zależy nam na zachowaniu zdrowej równowagi. Przepisy już obowiązują i wydaliśmy wiele licencji.

Czyli obecnie każdy, kto chce wynajmować mieszkanie turystom, musi uzyskać odpowiednie zezwolenie?

Tak.

Wspominał pan również, że egipskie hotele coraz chętniej pojawiają się na międzynarodowych platformach rezerwacyjnych. Czy obserwuje pan zmianę w podejściu hotelarzy do kanałów sprzedaży? Czy nadal najważniejsza jest współpraca z touroperatorami, czy coraz większe znaczenie ma sprzedaż indywidualna?

Hotele są otwarte na wszystkie kanały: sprzedaż bezpośrednią, współpracę z touroperatorami i platformy OTA.

Z pewnością tak było zawsze, ale czy widzi pan przesunięcie w kierunku któregoś z tych kanałów?

Nie mam dokładnych danych, które pozwoliłyby mi wskazać konkretny kierunek zmian. Uważam, że w obecnych, niestabilnych czasach trzeba utrzymywać otwarte wszystkie kanały sprzedaży i mieć jak najwięcej możliwości. Nie dysponuję jednak liczbami, które pozwoliłyby mi odpowiedzieć na to pytanie precyzyjniej.

Egipt zakładał osiągnięcie liczby 30 milionów turystów w jednym roku do roku 2030. Czy ten cel może zostać osiągnięty wcześniej?

Zdecydowanie opóźni się, co najmniej o dwa lata.

Dlaczego? Wydawało się, że możecie osiągnąć go nawet przed terminem.

Nasze założenia opierały się na wzroście liczby turystów o 20–25 procent rocznie. Największym wyzwaniem było wówczas zapewnienie większej liczby samolotów i hoteli. Obecnie buduje się 35 tysięcy pokoi, ale sytuacja na świecie sprawia, że w tym roku osiągniemy wzrost o 5 procent.

Przez ostatnie dwa lata realizowaliśmy założone cele, notując wzrost o 20 procent. Nie sądzę jednak, żeby kolejny rok przyniósł wyraźne przyspieszenie. Musimy poczekać, aż sytuacja na świecie się uspokoi. Nie chodzi wyłącznie o Bliski Wschód, ale również o konflikt rosyjsko-ukraiński i związane z nim problemy energetyczne. Dopóki te kryzysy nie zostaną rozwiązane, osiągnięcie celu będzie opóźnione o około dwa lata.

Jakiego wzrostu spodziewacie się zatem w przyszłym roku?

Nadal będzie to 4–5 procent.

Nawet mimo nowych połączeń lotniczych? Widzimy w Polsce, że wyraźnie przybywa miejsc w samolotach.

To nie wystarczy. Nie tylko polski rynek nie jest w stanie zapewnić takiego wzrostu. Pamiętajmy, że kiedy kraj przyjmował 10 milionów turystów, wzrost o 20 procent oznaczał dodatkowe 2 miliony ludzi. Kiedy przyjmujemy już 20 milionów, taki sam procent oznacza 4 miliony dodatkowych turystów. Im większa jest baza, tym trudniej utrzymać tak wysoką dynamikę.

Potrzebujemy ogromnego wzrostu liczby połączeń lotniczych i hoteli. W obecnych niestabilnych warunkach nie jest to możliwe. Konieczne jest też dobre planowanie kosztów paliwa i działalności przewoźników. Nie zapominajmy o problemach z dostawami samolotów, które są skutkiem sytuacji po pandemii. Jeśli dziś linia lotnicza zamówi samolot w Boeingu lub Airbusie, odbierze go dopiero w 2035 lub 2036 roku.

Z drugiej strony w tym roku niektórzy przewoźnicy zbankrutowali, więc na rynku pojawiły się samoloty.

Ale całkowita pojemność rynku pozostaje taka sama. Jeśli chcemy, żeby podróżowało więcej ludzi, musimy zwiększyć liczbę miejsc. Nie ma znaczenia, czy zapewni to 5, 10 czy 15 przewoźników. Liczy się łączna pojemność samolotów.

A jak rozwija się północne wybrzeże Egiptu, to nad Morzem Śródziemnym?

Wyzwaniem dla nas jest teraz zwiększenie liczby slotów na lotniskach, czyli rozbudowa ich przepustowości, a także przyspieszenie budowy hoteli.

Pracujemy również nad wydłużeniem sezonu. Chcemy rozpoczynać go wcześniej i przedłużać poza wrzesień i październik. Udało nam się już osiągnąć dobre rezultaty na rynku skandynawskim. Wierzę, że podobne zmiany będą następować także na innych rynkach.

Czy otwarcie Wielkiego Muzeum Egipskiego zwiększa liczbę turystów przyjeżdżających do Egiptu? Czy odwiedzają je osoby, które i tak planowały podróż, czy staje się celem przyjazdu samym w sobie?

Nikt nie przyjeżdża do danego kraju tylko ze względu na jedną atrakcję.

Jako kraj rozwijamy ofertę we wszystkich obszarach. Wielkie Muzeum Egipskie jest jednym z najważniejszych projektów, ale powstają kolejne muzea. Kilka lat temu otworzyliśmy Muzeum Grecko-Rzymskie w Aleksandrii. W najbliższych latach powstanie duże muzeum poświęcone epoce aramejskiej w Minji, około trzech godzin drogi od Kairu. Minja była czwartą stolicą Egiptu.

Nasza strategia osiągnięcia 30 milionów turystów zakłada podwojenie przepustowości transportu lotniczego, podwojenie liczby pokojów hotelowych i poprawę doświadczeń turystycznych. Chodzi między innymi o ułatwienia wizowe, cyfryzację i tworzenie nowych atrakcji. Wielkie Muzeum Egipskie jest bardzo ważnym przedsięwzięciem, ale na tym nie poprzestajemy. W Egipcie każdego dnia będzie można odkrywać coś nowego.

Rozwijamy również kolej, w tym kolej dużych prędkości, budujemy hotele i tworzymy nowe kierunki turystyczne. Chcemy poszerzać ofertę. Inwestujemy między innymi w ekoturystykę, ochronę przyrody i hotele ekologiczne. Dotyczy to takich miejsc jak klasztor św. Katarzyny, park Ras Mohammed – oba na Półwyspie Synaj, Fajum, oddalone o około godziny drogi od Kairu, czy Siwa na północy kraju.

Rozwijamy też turystykę duchową i rodzinną, MICE, turystykę sportową i przygodową. Nawet w rejonie piramid wprowadzamy nowe rozwiązania. Kursują tam już przyjazne środowisku autobusy napędzane zieloną energią. Można również skorzystać z lotów paralotnią i spadochronem nad piramidami.

Chodzi o więcej atrakcji, lepszą ofertę i coraz wyższą jakość doświadczeń turystycznych. Kiedy odwiedzi pani Egipt, będzie mogła sama zobaczyć, jak wiele się zmienia.

Na koniec chciałabym zapytać o możliwość otwarcia przedstawicielstwa Egipskiej Organizacji Turystycznej w Polsce.

Na razie nie planujemy otwierania biura. Obecnie kontaktujemy się z partnerami zdalnie, korzystając z możliwości, jakie daje cyfryzacja.

Dbamy również o regularne wizyty u naszych partnerów. Chcemy zwiększyć ich częstotliwość. Poza tym spotykamy się z polskimi partnerami w Egipcie i podczas międzynarodowych targów. Zdarza się, że nie spotykamy się w Polsce, ale na targach ITB w Niemczech czy w Pradze.

Jeśli współpraca przebiega dobrze, a biznes się rozwija, to jest najważniejsze. Oczywiście własne przedstawicielstwo byłoby dodatkową wartością, ale jego brak nie przeszkodzi nam w realizacji naszych celów.