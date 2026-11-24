Branża hotelarska ostrzega, że coraz wyższe koszty mogą skłonić organizatorów kongresów i turystów biznesowych do szukania noclegów poza Amsterdamem. Na tym nie koniec: władze miasta planują kolejne podwyżki.

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Opłata turystyczna wzrośnie w Amsterdamie o prawie 30 procent

Rada Miasta Amsterdamu zatwierdziła podwyżkę w połowie listopada podczas głosowania nad budżetem na 2027 rok. Podwyżka o 3,5 punktu procentowego, czyli o 28 procent w stosunku do dotychczasowej stawki, wejdzie w życie 1 stycznia. Obejmie płatne zakwaterowanie, w tym hotele, hostele, apartamenty wynajmowane krótkoterminowo i kempingi.

Zgodnie z planami władz miasta podatek turystyczny (toeristenbelasting) ma rosnąć w kolejnych latach o jeden punkt procentowy rocznie, aż osiągnie 20 procent w 2031 roku. Przyszłe podwyżki nie zostały jednak jeszcze formalnie uchwalone.

Podwyżka podatku turystycznego następuje zaledwie rok po ogólnokrajowym wzroście stawki VAT na noclegi z 9 do 21 procent, obowiązującym od 1 stycznia 2026 roku. Wyjątkiem pozostają m.in. tradycyjne miejsca kempingowe, nadal objęte niższą stawką VAT.

Ile za nocleg w Amsterdamie zapłaci turysta?

Skalę zmian pokazuje prosty przykład. Przy niezmienionej cenie pokoju wynoszącej 200 euro netto za noc turysta płacił w 2025 roku 243 euro, w tym 18 euro VAT i 25 euro podatku miejskiego. W 2026 roku rachunek wzrósł do 267 euro, a od stycznia 2027 roku zapłaci 274 euro, z czego 42 euro pochłonie VAT, a 32 euro podatek turystyczny.

Decyzja radnych wywołała sprzeciw organizacji branżowych. Królewskie Stowarzyszenie Branży Hotelarskiej i Gastronomicznej (Koninklijke Horeca Nederland – KHN) określiło wynik głosowania jako „rozczarowujący”.

Organizacja ostrzega, że wyższe ceny mogą wypchnąć kongresy i podróże służbowe poza granice miasta. Samo podniesienie podatku nie musi oznaczać zmniejszenia liczby odwiedzających stolicę – ocenia KHN. Organizacja argumentuje, że turyści nadal będą przyjeżdżać do miasta w ciągu dnia, zwiększając tłok, ale znaczną część pieniędzy zostawią w innych miejscowościach.

Różnica w wydatkach jest znacząca. Z danych przytoczonych przez lokalną telewizję AT5 wynika, że turysta jednodniowy wydaje w Amsterdamie przeciętnie około 38 euro, podczas gdy osoba korzystająca z noclegu – około 128 euro dziennie.

Ubywa gości w holenderskich hotelach, spada jakość

Obawy branży pojawiają się w momencie pogarszającej się sytuacji hotelarstwa. Z badania KHN za trzeci kwartał 2026 roku wynika, że rentowność deklarowało zaledwie 32,6 procent hoteli w Amsterdamie, wobec 46 procent w całej Holandii. Średni przychód netto na dostępny pokój (RevPAR) spadł w amsterdamskich hotelach o 10 procent rok do roku.

Według analiz banku ABN AMRO liczba noclegów biznesowych w Amsterdamie zmniejszyła się w latach 2019–2025 z 5,82 do 3,59 miliona, czyli o ponad 38 procent. W całych Niderlandach spadek wyniósł około 20 procent. Udział noclegów biznesowych w amsterdamskim rynku obniżył się w tym czasie z 31,7 do 16,7 procent.

– Kiedy zwiększa się obciążenia podatkowe, hotele zaczynają oszczędzać na jakości i marketingu – ostrzegał w niedawnej rozmowie z AT5 Stef Driessen, analityk ABN AMRO, wskazując na ryzyko dalszego osłabienia konkurencyjności Amsterdamu na rynku kongresowym.

Amsterdam za wyższymi opłatami dla turystów

Władze Amsterdamu bronią podwyżek. Wiceburmistrz Melanie van der Horst, odpowiedzialna za sprawy gospodarcze, przekonuje, że wyższe podatki mogą ograniczać liczbę przyjezdnych, a turyści powinni w większym stopniu uczestniczyć w kosztach utrzymania miejskiej infrastruktury.

Jednocześnie miasto liczy na coraz większe wpływy z opodatkowania turystów. Jak informuje AT5, według założeń budżetowych dochody Amsterdamu z podatku turystycznego mają wzrosnąć z około 275 mln euro w 2025 roku do niemal 400 mln euro w 2030 roku.

Według danych miejskiego Biura Badań i Statystyki (O&S) w 2025 roku Amsterdam przyjął 10,1 mln turystów korzystających z noclegów, którzy spędzili w nim łącznie 24 mln nocy. To znacznie więcej niż przyjęty przez miasto pułap 20 mln noclegów rocznie.

Jednocześnie stolicę odwiedziło około 12,9 mln turystów jednodniowych, których podatek od zakwaterowania nie dotyczy. Osobną opłatę w wysokości 15 euro płacą pasażerowie statków wycieczkowych, odwiedzający miasto podczas postoju.

Holenderskie miasta szykują podwyżkę dla turystów

Podwyżki przygotowują również inne niderlandzkie miasta, ale ich stawki pozostają niższe. W Utrechcie podatek turystyczny wzrośnie z 10 do 12,5 procent, a w Rotterdamie ma wzrosnąć z 6,5 do 8 procent. Haga przewiduje zwiększenie standardowej opłaty z 6,20 do 8,80 euro za osobę za noc.

Amsterdam wyróżnia się także na tle innych europejskich stolic. Berlin pobiera 7,5 procent od ceny noclegu, a Wiedeń obecnie 5 procent, przy czym od lipca 2027 roku podniesie stawkę do 8 procent. W Brukseli standardowy podatek wynosi 5 euro za pokój za noc.

Choć różne sposoby naliczania opłat utrudniają bezpośrednie porównania, Amsterdam umacnia pozycję jednej z najwyżej opodatkowanych turystycznie stolic Europy.

Władze stolicy Holandii chcą ograniczać liczbę noclegów turystycznych, a jednocześnie zakładają coraz większe wpływy z ich opodatkowania. Branża hotelarska obawia się, że taka polityka nie zmniejszy tłoku w centrum, lecz skłoni najbardziej dochodowych gości do wybierania hoteli poza miastem. Spór dotyczy więc nie tylko wysokości podatków, ale także tego, czy Amsterdam, walcząc z nadmierną turystyką, nie osłabi przy okazji własnej gospodarki.