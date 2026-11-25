Booking Holdings utworzy nowy dział Booking Partner Division, który połączy działalność partnerską Booking.com i Agody. Rozpoczęcie jego działalności zaplanowano na styczeń. Połączy on istniejące zespoły Booking.com Strategic Partnerships i Rocket Travel by Agoda. Celem reorganizacji jest lepsze wykorzystanie technologii i oferty całej grupy do sprzedawania usług turystycznych za pośrednictwem zewnętrznych partnerów - podaje niemiecki portal branży turystycznej Reise vor-9.

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Booking Holdings chce rozwijać współpracę nie tylko z biurami podróży, internetowymi dostawcami usług turystycznych i firmami technologicznymi, ale i z liniami lotniczymi, bankami i instytucjami finansowymi. Partnerzy będą mogli oferować produkty turystyczne we własnych kanałach sprzedaży lub włączać je do programów lojalnościowych.

Rezerwacje pod marką partnera

Oferta nowego działu obejmie interfejsy API, pozwalające integrować usługi turystyczne z systemami partnerów ,i rozwiązania white-label, umożliwiające prowadzenie platform rezerwacyjnych pod ich własnymi markami. Dostępne będą również spersonalizowane opcje rezerwacji i specjalne stawki B2B oferowane przez sieci hotelowe.

Podstawą działalności będzie portfolio Booking Holdings obejmujące około 4,7 mln obiektów noclegowych, 33 mln ofert zakwaterowania, 500 linii lotniczych i 200 wypożyczalni samochodów.

Grupa zamierza również rozwijać narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które pozwolą partnerom lepiej personalizować oferty turystyczne. Połączenie dotychczas oddzielnych zespołów ma przyspieszyć wdrażanie nowych technologii na poszczególnych rynkach.

Priceline poza nową strukturą

Pierwotnie Booking Holdings zakładał połączenie działalności B2B trzech marek: Booking.com, Agody i Priceline. Ostatecznie amerykański portal Priceline nie znalazł się w nowej strukturze. Jak informuje branżowy portal Skift, decyzja ta zapadła w czasie dochodzenia prowadzonego przez amerykańską Federalną Komisję Handlu (FTC).

Postępowanie dotyczy potencjalnie wprowadzających w błąd praktyk biznesowych związanych z opłatami, informacjami o klientach, obsługą klienta i fakturowaniem. Booking Holdings uwzględnił już w wynikach za trzeci kwartał obciążenie w wysokości 1 mld dolarów związane z potencjalną ugodą z organem regulacyjnym.

Nie wiadomo jednak, czy i w jakim stopniu dochodzenie FTC wpłynęło na decyzję o wyłączeniu Priceline z nowego działu.

Były szef Agody pokieruje nowym działem

Na czele Booking Partner Division stanie Omri Morgenshtern, były dyrektor generalny Agody. Nowa jednostka połączy zespoły i kadrę kierowniczą z Ameryki Północnej i Południowej, Europy, Bliskiego Wschodu oraz regionu Azji i Pacyfiku.

Morgenshtern wskazuje na dodatkowe możliwości rozwoju w segmencie B2B. Konsolidacja dotychczasowej działalności ma ułatwić szybsze opracowywanie nowych rozwiązań i ich wdrażanie na kolejnych rynkach.

Prezes Booking Holdings Glenn Fogel zapowiedział, że grupa chce wykorzystywać nowe możliwości biznesowe dzięki ściślejszej integracji technologii i produktów. Jednocześnie dotychczasowe relacje handlowe i oferta dla obecnych partnerów mają pozostać bez zmian.