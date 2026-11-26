Inwestycje realizowane są przez prywatne przedsiębiorstwa, ze środków publicznych oraz funduszy europejskich. Ich skala jest znacząca, szczególnie w kraju, który w 2025 roku odwiedziło ponad 21,8 mln turystów, w tym ponad 1,2 mln z Polski.

Pokazują one, że Chorwacja stawia nie tylko na zwiększanie liczby odwiedzających, ale przede wszystkim na podnoszenie jakości usług, rozwój infrastruktury i wzmacnianie atrakcyjności turystycznej poszczególnych regionów. Coraz większe znaczenie ma również tworzenie oferty, która przyciąga gości o każdej porze roku.

Zagrzeb, fot. Zoran Jelača/ CNTB

Najwyższe standardy wypoczynku nad Adriatykiem

Wartość inwestycji planowanych w chorwackim sektorze hotelowym na 2026 rok szacowano na około 650 mln euro. W ostatnich latach szczególnie widoczny jest rozwój obiektów cztero- i pięciogwiazdkowych, dużych resortów oraz hoteli łączących zakwaterowanie z rozbudowaną ofertą gastronomiczną, rekreacyjną i wellness.

W Poreču, położonym na półwyspie Istria, powstał Valamar Pical, projekt o wartości około 200 mln euro. To jedno z największych przedsięwzięć w chorwackiej turystyce, obejmujące wysokiej klasy bazę noclegową i szeroką ofertę wypoczynkową. Z kolei w Zadarze w 2025 roku otwarto Hyatt Regency Zadar Maraska. Hotel, w który zainwestowano około 55 mln euro, jest pierwszym obiektem marki Hyatt w Chorwacji i pierwszym pięciogwiazdkowym hotelem w samym mieście (w okolicy znajdowało się już kilka innych tego typu obiektów).

Nowe obiekty powstają również na wyspach. Na Ugljanie otwarto Hotel Preko, pierwszy hotel na chorwackich wyspach działający pod marką Hilton. Inwestycja wynosiła około 15 milionów euro. Na wyspie Rab powstał natomiast Arba Resort, kompleks o wartości 81,2 mln euro. Podczas Dni Chorwackiej Turystyki 2025 obiekt otrzymał nagrodę w kategorii najlepszego hotelu rodzinnego.

Inwestycje nie ograniczają się jedynie do nowych hoteli. W kontynentalnej części kraju zmodernizowano kompleks Terme Tuhelj, przeznaczając na ten cel około 27 mln euro. Obiekt łączy wypoczynek rodzinny z basenami termalnymi i ofertą wellness.

Split, fot. Zoran Jelača / CNTB

Wygodniejsza podróż do Chorwacji i po jej regionach

Chorwacja zakończyła budowę swojej części europejskiego korytarza transportowego Vc. Otwarcie ostatniego odcinka autostrady A5 między Beli Manastir a granicą z Węgrami domknęło ważne połączenie prowadzące z Budapesztu w kierunku Adriatyku. Przygotowywane są kolejne inwestycje drogowe, które mają zwiększyć przepustowość najważniejszych tras oraz usprawnić podróżowanie między regionami.

Modernizowane są także lotniska. W Zadarze realizowany jest projekt obejmujący między innymi elektryfikację infrastruktury i rozwiązania ograniczające jej wpływ na środowisko. Wartość związanych z nim kontraktów wynosi około 16 mln euro. Na lotniskach w Zagrzebiu, Dubrowniku i Splicie wprowadzono natomiast automatyczne bramki kontroli dokumentów, które usprawniają obsługę pasażerów podczas kontroli granicznej.

W sezonie 2026 bezpośrednie rejsy z Polski realizowano do sześciu chorwackich portów lotniczych: Splitu, Dubrownika, Zadaru, Puli, Rijeki i Zagrzebia. W zimowej siatce połączeń 2026/2027 bezpośrednimi lotami połączone jest także lotnisko w Krakowie z Dubrownikiem oraz Warszawa-Modlin z Zagrzebiem. Loty na relacji Warszawa Chopin –Zagrzeb obsługiwane przez LOT pozostają dostępne codziennie przez cały rok

Nowe mariny i zmiany w portach morskich

Chorwacja, z ponad 1200 wyspami i około 6 tys. kilometrów wybrzeża, od lat przyciąga miłośników żeglarstwa. O wyborze Adriatyku decydują jednak nie tylko krajobrazy i warunki naturalne. Z badania TOMAS Nautika 2025 wynika, że dla polskich żeglarzy istotne są również zadowolenie z żeglugi, które dla 60% polskich żeglarzy spełniało oczekiwania, a dla 40% przewyższało oczekiwania.

W miejscowości Sveti Filip i Jakov, niedaleko Biogradu na Moru, powstał Molum Marine Club z około 126 miejscami postojowymi dla jednostek pływających. Marina uzupełnia infrastrukturę żeglarską w północnej i środkowej części Dalmacji, popularnej wśród osób korzystających z czarterów i rejsów rekreacyjnych.

Inny charakter ma Marina Kaštela, która powstała na dawnym terenie przemysłowym. Dziś oferuje setki miejsc postojowych oraz rozbudowane zaplecze usługowe. W 2025 roku została wyróżniona jako jedna z najlepszych dużych marin w Chorwacji.

W Rijece realizowana jest budowa ACI Marina Rijeka na obszarze Porto Baroš. Projekt przewiduje ponad 230 miejsc postojowych, zaplecze techniczne i usługowe, przestrzenie handlowe oraz promenady. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2027 rok.

Zmiany dotyczą także transportu promowego. W porcie morskim w Splicie otwarto nowy terminal do obsługi międzynarodowego ruchu pasażerskiego spoza strefy Schengen. Budowa kosztowała 20,4 mln euro i została współfinansowana ze środków unijnych oraz budżetu państwa. Terminal powstał na falochronie portowym, dzięki czemu przystań św. Duje może być wykorzystywana przez krajowe promy kursujące na chorwackie wyspy. Zarząd portu zapowiada kolejne przedsięwzięcia o łącznej wartości około 60 mln euro.

Ugljan, fot. Ivan Šardi/ CNTB

Zagrzeb odzyskuje swoje kulturalne wizytówki

Nie wszystkie inwestycje istotne dla chorwackiej turystyki powstają nad Adriatykiem. W Zagrzebiu realizowany jest szeroki program odbudowy instytucji kultury uszkodzonych podczas trzęsień ziemi w 2020 roku. Odnowione muzea, galerie i sale koncertowe stopniowo wracają do użytku, poszerzając ofertę chorwackiej stolicy.

7 listopada 2026 roku ponownie otwarto Muzeum Mimara, które przez sześć lat przechodziło gruntowną modernizację. Remont o wartości około 70 mln euro pozwolił przywrócić do użytku jedną z ważnych instytucji miasta. Odwiedzający mogą zobaczyć nową ekspozycję stałą, stworzoną wokół zagadnień natury, społeczeństwa i religii.

Na 15 grudnia 2026 roku zaplanowano ponowne otwarcie Pawilonu Sztuki w Zagrzebiu. Zabytkowy budynek z końca XIX wieku przeszedł pięcioletnią renowację o wartości około 20 mln euro. Prace objęły wzmocnienie konstrukcji, utworzenie nowej galerii na parterze i niewielkiej sali kinowej. Otwarcie ma uświetnić wystawa poświęcona historii obiektu, z udziałem 40 artystów.

Kolejnym miejscem, które wkrótce ponownie przyjmie publiczność, będzie Chorwacki Instytut Muzyczny, mieszczący pierwszą salę koncertową Zagrzebia. Po modernizacji wartej około 40 mln euro, instytucja ma wznowić działalność 1 stycznia 2027 roku, rozpoczynając sezon związany z obchodami swojego 200-lecia. W programie zapowiedziano między innymi koncerty z udziałem orkiestr HRT i Filharmonii Zagrzebskiej.

Według chorwackiego Ministerstwa Kultury i Mediów na odbudowę obiektów kulturalnych, publicznych i sakralnych po trzęsieniach ziemi przeznaczono około 1,7 mld euro.

Turystyka zdrowotna zyskuje nowe możliwości

Chorwacja inwestuje również w uzdrowiska, obiekty termalne i infrastrukturę rehabilitacyjną. Z ponad 180 mln euro dotacji instytucjonalnego dla rozwoju publicznej infrastruktury turystycznej blisko 130 mln euro skierowano właśnie na projekty związane z turystyką zdrowotną.

Środki wspierają 13 przedsięwzięć, których efekty zaplanowano na 2026 rok. Obejmują one między innymi modernizację uzdrowisk, ośrodków termalnych, zaplecza rehabilitacyjnego oraz infrastruktury wellness i rekreacji. Rozwijana jest zarówno baza noclegowa, jak i oferta zabiegów oraz aktywności dostępnych na miejscu.

Turystyka zdrowotna została wskazana jako kluczowy produkt w chorwackiej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 roku. Modernizacja takich obiektów jak Terme Tuhelj oraz inwestycje w infrastrukturę uzdrowiskową poszerzają możliwości wypoczynku w regionach kontynentalnych.

Bazylika Eufrazjusza w Poreču, UNESCO, fot. Julien Duval/ CNTB

Inwestycje, których nie widać na pierwszy rzut oka

Ważną częścią rozwoju chorwackiej turystyki pozostaje ochrona środowiska, szczególnie w regionach nadmorskich. Wysoka jakość wód Adriatyku wymaga stałego monitoringu oraz inwestycji w gospodarkę wodno-kanalizacyjną.

W aglomeracji Split–Solin realizowany jest projekt modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej o wartości około 320 mln euro, zaplanowany na lata 2024–2028. Podobne przedsięwzięcie prowadzone jest na terenie Kaštela–Trogir, gdzie wartość inwestycji wynosi około 244 mln euro. W regionie Kvarneru, na obszarze miejscowości Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce, realizowany jest projekt o wartości około 87 mln euro.

W turystyce żeglarskiej rozwijane są również ekologiczne systemy cumowania w ramach projektu „Posidonia oceanica”, które chronią podmorskie łąki Posidonii. Zamiast tradycyjnych kotwic wykorzystuje się rozwiązania ograniczające uszkodzenia roślinności na dnie morskim.

Chorwacja, którą można odkrywać na nowo

Chorwackie inwestycje pokazują, że przyszłość turystyki nie opiera się wyłącznie na rozbudowie bazy noclegowej. Coraz większe znaczenie mają jakość infrastruktury, różnorodność oferty, zrównoważony rozwój i regiony, które dotychczas pozostawały poza głównymi szlakami turystycznymi. Takie podejście pomoże w eksplorowaniu Chorwacji o każdej porze roku i odkrywaniu w niej czegoś dla siebie na nowo.

Więcej informacji dotyczących podróżowania po Chorwacji znajduje się na chorwacja.hr

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