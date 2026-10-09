Loty do Burgas będą realizowane od 28 marca, w środy i niedziele, do Katanii od 30 marca, we wtorki i soboty, a do Birmingham od 31 marca, w środy i soboty.

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– Trzy nowe kierunki Ryanaira na lato 2027 roku świetnie pokazują, jak różnorodnie rozwija się siatka połączeń z Wrocławia – mówi cytowany w komunikacie lotniska jego prezes Karol Przywara. – Burgas daje pasażerom możliwość samodzielnego zaplanowania wakacji nad Morzem Czarnym, Katania wzmacnia naszą ofertę lotów na południe Włoch, które o lat cieszy się popularnością, a Birmingham, o które często pytali nas nasi pasażerowie, zwiększa dostępność połączeń z Wielką Brytanią. Cieszymy się, że wspólnie z Ryanairem możemy oferować kolejne bezpośrednie trasy, odpowiadające na różne potrzeby podróżnych korzystających z naszego lotniska – dodaje

„Nowe połączenia będą idealne zarówno dla pasażerów szukających dłuższego letniego wypoczynku, jak i klasycznych city breaków. Na szczególną uwagę zasługują regularne rejsy do bułgarskiego Burgas, które mogą być atrakcyjną propozycją dla osób, które wolą samodzielnie zaplanować wakacje nad Morzem Czarnym, do tej pory kierunek ten był dostępny z Wrocławia wyłącznie w ofercie czarterowej. Dwa połączenia tygodniowo realizowane w środy i niedziele pozwolą pasażerom zaplanować zarówno krótki wyjazd, jak i dłuższy pobyt” – czytamy w komunikacie.