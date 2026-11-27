Firma znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, prowadzi rozmowy z wierzycielami i przygotowuje restrukturyzację. Zawieszenie operacji nie oznacza jednak formalnego ogłoszenia upadłości.

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O problemach przewoźnika informowano już w poprzednim tygodniu. Plus Ultra wystąpiła o ochronę przed wierzycielami, rozpoczęła przygotowania do zmniejszenia zatrudnienia i odwołała większość połączeń, pozostawiając w rozkładzie loty do Wenezueli – podaje niemiecki portal Aerotelegraph.

W poniedziałek 23 listopada linia potwierdziła zawieszenie również tej ostatniej regularnej trasy. Dzień później poinformowała o wstrzymaniu całej działalności lotniczej do odwołania. Decyzję uzasadniła restrukturyzacją finansową i operacyjną i koniecznością poprawy sytuacji przedsiębiorstwa.

Wcześniej ostatnie loty do Caracas obsługiwał Airbus A330–200 o rejestracji EC-KOM. Samolot wykonał połączenie z Wenezueli do Madrytu, a loty z Teneryfy do Caracas odbywały się jeszcze w niedzielę 22 listopada. Już wcześniej na stronie internetowej przewoźnika nie można było znaleźć dostępnych biletów na połączenia między Hiszpanią a Wenezuelą.

Koszty paliwa pogłębiają problemy finansowe

W dokumentach przedstawionych w związku z postępowaniem dotyczącym ochrony przed wierzycielami Plus Ultra wskazała na gwałtowny wzrost kosztów paliwa. Pierwotnie zakładano, że w 2026 roku wydatki na ten cel wyniosą około 69 milionów euro. Obecnie przewoźnik szacuje je na niemal 105 milionów euro. Między lutym a sierpniem linia odnotowała stratę operacyjną przekraczającą 31 milionów euro.

Dodatkowym obciążeniem jest zobowiązanie wobec hiszpańskiego państwa. Plus Ultra pozostaje winna 53 miliony euro z tytułu pożyczki przyznanej w ramach pomocy publicznej podczas pandemii COVID-19. Przewoźnik nie wywiązał się również z części zobowiązań dotyczących spłaty zadłużenia.

Restrukturyzacja zamiast regularnych połączeń

Plus Ultra powstała w 2011 roku, między innymi z inicjatywy Julio Miguela Martíneza Soli, byłego prezesa linii Air Madrid. Jej model działalności opierał się na regularnych połączeniach między Hiszpanią a Ameryką Południową oraz świadczeniu usług leasingu samolotów wraz z załogami (ACMI) na rzecz innych przewoźników.

W ostatnich miesiącach linia ograniczała siatkę połączeń, zawieszając kolejne kierunki w Ameryce Łacińskiej. Wcześniej wycofała się z obsługi Kolumbii, a następnie zawiesiła loty do Limy i Buenos Aires. W listopadzie rozpoczęła także przygotowania do redukcji zatrudnienia. Według doniesień branżowych proces może objąć znaczną część z około 670 pracowników.

Plus Ultra szuka inwestora

13 listopada przewoźnik rozpoczął formalne negocjacje z wierzycielami w ramach hiszpańskiej procedury przedupadłościowej. Daje ona przedsiębiorstwu trzy miesiące na wypracowanie porozumienia, z możliwością przedłużenia tego okresu o kolejne trzy miesiące. Firma deklaruje, że nadal analizuje możliwości restrukturyzacji i rozwiązania, które pozwolą jej wznowić działalność.

Dodatkowym problemem są postępowania dotyczące wcześniejszej pomocy publicznej. W Hiszpanii prowadzone jest dochodzenie w sprawie podejrzeń o nieprawidłowości związane z wykorzystaniem państwowego wsparcia oraz pranie pieniędzy. Sprawa obejmuje również wątki dotyczące byłego premiera José Luisa Rodrígueza Zapatero, który zaprzecza zarzutom.

Przyszłość Plus Ultra zależy obecnie od powodzenia rozmów z wierzycielami i znalezienia sposobu na poprawę płynności finansowej. Wśród rozważanych scenariuszy pojawia się pozyskanie inwestora lub większe skoncentrowanie działalności na usługach leasingowych z załogami. Na razie przewoźnik nie podał terminu wznowienia lotów.