W październiku Kraków Airport zanotował 12-procentowy wzrost liczby pasażerów względem ubiegłego października
Październik na krakowskim lotnisku zakończył się wynikiem 1 359 879 obsłużonych pasażerów. To o 147 tysięcy (12 procent) więcej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku, który zakończył się wynikiem 1 213 133 podróżnych – podaje Kraków Airport w komunikacie prasowym.
– Od początku roku do końca października z usług naszego lotniska skorzystało już 12 674 966 pasażerów. To wynik, który wyraźnie przewyższa liczbę podróżnych obsłużonych w całym 2024 roku, kiedy było ich nieco ponad 11 milionów – mówi prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński.
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– Ubiegły rok zakończyliśmy rekordowym wynikiem ponad 13,2 miliona pasażerów, a tegoroczny rezultat pokazuje, że jesteśmy już o krok od pobicia kolejnego rocznego rekordu. To zasługa przede wszystkim naszej bogatej siatki połączeń i dobrej passy całej branży lotniczej – podkreśla Strutyński.
25 października zaczęła obowiązywać zimowa siatka połączeń. Pasażerowie krakowskiego lotniska mogą wybierać spośród 140 połączeń do 37 krajów, obejmujących 97 miast i 106 portów lotniczych.
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