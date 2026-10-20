Zimowy rozkład lotów wejdzie w życie w niedzielę. W Krakowie będzie to 140 połączeń do 37 krajów, obejmujących 97 miast i 106 portów lotniczych. Loty zapewni 25 linii lotniczych. W kończącym się właśnie letnim rozkładzie port dysponuje 173 połączeniami do 39 krajów, oferowanymi przez 30 linii lotniczych.

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Ruch na krakowskim lotnisku rośnie mimo cen paliwa

– W porównaniu z poprzednim sezonem zimowym utrzymujemy taką samą liczbę połączeń, za to na liście znalazły się trzy kraje więcej niż poprzednio – podsumowuje prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński. – Ze względu na ceny paliwa, najbliższa zima będzie ciężka dla całej branży lotniczej. Wiele lotnisk w całej Europie przygotowuje się na spadki ruchu pasażerskiego. Kraków Airport jest w tej dobrej sytuacji, bo nadal przewiduje wzrost. Może nie będą to wyniki lepsze niż rok temu, kiedy ruch pasażerów rósł o kilkanaście procent, ale wszystko wskazuje, że poprawimy rekord o kilka procent.

Foto: Kraków Airport

Według Strutyńskiego niektórzy przewoźnicy zdecydowali się na przedłużenie na sezon zimowy połączeń, które w lecie cieszyły się dużą popularnością jak np. Dubrownik, Budapeszt i Kuwejt. Z kolei LOT zawiesił na zimę swoje letnie nowości: Rzym, Barcelonę i Madryt. – Wierzymy, że te połączenia wrócą do Krakowa w przyszłym sezonie letnim – mówi prezes.

Nowa zimowa siatka Kraków Airport łączy różnorodne pomysły na podróż – od krótkich city breaków, przez odkrywanie europejskich zabytków, po słoneczny wypoczynek i aktywne ferie na nartach. Dzięki szerokiej ofercie połączeń pasażerowie mogą dopasować kierunek do swoich planów i spędzić zimę tak, jak lubią – przekonuje w komunikacie biuro prasowe lotniska.

Nowe urządzenia usprawnią ruch na lotnisku w Krakowie

– Poprawiamy także komfort osób podróżujących z naszego lotniska – dodaje dyrektor handlowy Kraków Airport Paweł Galiak. – Ważnym zadaniem był zakończony właśnie remont toalet ze zwiększeniem liczby punktów sanitarnych. Na podróżnych będzie czekało także więcej stanowisk do odprawy paszportowej, co jest szczególnie ważne w związku z wprowadzeniem na europejskich lotniskach Entry/Exit Systemu.

Sezon zimowy to także kolejne zakupy sprzętu. Już niebawem w punktach kontroli bezpieczeństwa pojawią się body scannery. Do tej pory jedno takie urządzenie przechodziło testy.

– Jednak dla naszego lotniska największą zimową nowością będzie ILS II CAT – podkreśla prezes Łukasz Strutyński. – Modernizacja drogi startowej została już zakończona. Teraz pozostają kwestie formalne, ale jestem dobrej myśli, że w pierwszym kwartale przyszłego roku uzyskamy certyfikat i mgła w znacznie mniejszym stopniu niż teraz będzie utrudniać funkcjonowanie lotniska.