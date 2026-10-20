Przedsprzedaż wyjazdów w następnym sezonie letnim (w okresie kwiecień–październik 2027) cieszy się większym zainteresowaniem niż rok wcześniej. Według danych Wakacje.pl liczba rezerwacji jest obecnie o 22 procent większa niż rok temu, a tylko we wrześniu wzrost sprzedaży wyniósł 19 procent. Dotyczy to całego sezonu letniego, nie wyłącznie lipca i sierpnia – podają Wakacje.pl w komunikacie.

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Co trzecia rezerwacja to rodziny z dziećmi. Liczy się nie tylko cena

Sporą grupę klientów planujących przyszłoroczny urlop stanowią rodziny z dziećmi. Liczba kupionych przez nie wyjazdów jest o 10 procent większa niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Średnia wartość rezerwacji dla czteroosobowej rodziny (2+2) wynosi około 12,7 tysiąca złotych.

– Dla rodzin wcześniejsza rezerwacja oznacza przede wszystkim możliwość dopasowania wakacji do konkretnych potrzeb. Znaczenie ma nie tylko kierunek, ale także termin, lotnisko wylotu, wielkość pokoju czy infrastruktura hotelowa. Rodzice szukają obiektów z basenami, zjeżdżalniami, animacjami i atrakcjami dla różnych grup wiekowych. Ważna jest też lokalizacja, na przykład bliskość plaży. Dobry hotel rodzinny powinien zapewniać rozrywkę dzieciom, a jednocześnie pozwalać odpocząć ich rodzicom – mówi ekspertka rynku turystycznego Wakacje.pl Marzena Buczkowska-German, cytowana w komunikacie.

– Im bliżej sezonu, tym trudniej znaleźć ofertę spełniającą wszystkie te kryteria – dodaje.

Kiedy najlepiej rezerwować wakacje? Dane z poprzedniego sezonu dają odpowiedź

Z monitoringu cen przeprowadzonego przez Wakacje.pl dla sezonu letniego 2026 wynika, że w siedmiu na 10 spośród 426 analizowanych popularnych hoteli ceny last minute były wyższe niż na wcześniejszych etapach sprzedaży.

Najniższe ceny wyjazdów na lato 2026 można było znaleźć, rezerwując od listopada do stycznia. W marcu ceny wycieczek zaczęły rosnąć. Cena nie jest jedynym argumentem za wcześniejszą rezerwacją. Wraz ze zbliżaniem się sezonu kurczy się również wybór ofert. Jak wynika z analizy dostępności popularnych hoteli z poprzedniego lata, w Egipcie, Grecji i Hiszpanii od 20 do niemal 30 procent (w zależności od kierunku) wcześniej dostępnych ofert nie można już było zarezerwować.

– Last minute może być dobrym rozwiązaniem dla osób, które mają elastyczne plany, mogą rozpocząć podróż z różnych lotnisk i nie są przywiązane do konkretnego hotelu. W wypadku rodzin sytuacja wygląda inaczej. Jeśli potrzebujemy pokoju dla czterech osób, chcemy polecieć w określonym terminie, a hotel musi mieć odpowiednie udogodnienia dla dzieci, odkładanie decyzji ogranicza możliwości wyboru – wyjaśnia Marzena Buczkowska-German.

Maj i czerwiec przed lipcem i sierpniem. Polacy rezerwują cały sezon letni

Polacy planują urlopy nie tylko w okresie wakacji szkolnych. Na obecnym etapie przedsprzedaży najwięcej rezerwacji to wyjazdy w czerwcu i maju, które łącznie stanowią 54 procent sprzedaży na lato 2027.

Taki rozkład terminów jest charakterystyczny dla wczesnego etapu przedsprzedaży. Osoby niezwiązane kalendarzem szkolnym mogą zaplanować urlop również przed wakacyjnym szczytem, korzystając z dobrej pogody w basenie Morza Śródziemnego, łagodniejszych temperatur sprzyjających zwiedzaniu i mniejszego ruchu turystycznego w kurortach. Dotyczy to także rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym.

– W turystyce sezon letni nie ogranicza się już do lipca i sierpnia. Maj, czerwiec czy wrzesień pozwalają połączyć wypoczynek nad morzem ze zwiedzaniem i aktywnym spędzaniem czasu. Rodzice młodszych dzieci mają pod tym względem większą swobodę. Z kolei rodziny z dziećmi w wieku szkolnym muszą uwzględniać terminy wakacji. Dlatego struktura rezerwacji będzie się jeszcze zmieniać wraz z kolejnymi miesiącami przedsprzedaży – komentuje ekspertka Wakacje.pl.

Znaczenie szkolnego kalendarza pokazują dane – najpopularniejszym tygodniem wylotów latem 2027 roku jest okres od 21 do 27 czerwca, obejmujący zakończenie roku szkolnego i początek wakacji.

Turcja liderem, Egipt wyprzedza Grecję. Majorka z dwukrotnym wzrostem

Według danych Wakacje.pl w rankingu najchętniej rezerwowanych kierunków na lato 2027 zdecydowanym liderem jest Turcja, która notuje dwucyfrowy wzrost zainteresowania, licząc rok do roku. Drugie miejsce zajmuje Egipt, a trzecie Grecja. W czołówce są też Tunezja, Hiszpania i Cypr. Na uwagę zasługuje szczególnie Hiszpania, która już w sezonie 2026 przyciągała wyraźnie więcej klientów, a w przedsprzedaży na przyszłe lato notuje dwucyfrowy wzrost liczby rezerwacji.

Wśród regionów najmocniej zyskują Majorka (dwukrotnie więcej rezerwacji niż przed rokiem), Marsa Alam (prawie dwukrotnie więcej) i Riwiera Turecka (plus 34 procent). To kierunki dobrze znane polskim turystom, z hotelami w różnym standardzie i przedziale cenowym oraz wylotami z wielu lotnisk.

– Wysoka pozycja Egiptu na tym etapie przedsprzedaży nie dziwi. Klienci rezerwują dziś wyjazdy nie tylko na wakacje szkolne, ale też na maj, czerwiec czy wrzesień, a Egipt to kierunek całoroczny, który dobrze sprawdza się przed szczytem sezonu i po nim. Rodziny przyciąga tam rozbudowana baza hoteli all inclusive, często z aquaparkami i strefami dla dzieci, a także rafy koralowe i ciepłe morze. Liczy się cała infrastruktura: dobry rodzinny hotel zapewnia atrakcje dzieciom, a jednocześnie pozwala odpocząć rodzicom – mówi Marzena Buczkowska-German.

Nie trzeba płacić za cały wyjazd od razu. Co jeszcze daje przedsprzedaż?

Wcześniejsze planowanie urlopu nie oznacza konieczności opłacenia całej podróży już jesienią. W ofertach na lato 2027 dostępne są zaliczki już od 5 procent wartości rezerwacji, a pozostałą kwotę wpłaca się zwykle około miesiąca przed wyjazdem. Przy średniej wartości rezerwacji rodziny 2+2, wynoszącej około 12,7 tysięcy złotych, oznaczałoby to początkową wpłatę zaledwie 640 złotych.

Dodatkową korzyścią może być gwarancja niezmienności ceny, chroniąca przed określonymi podwyżkami kosztu wycieczki po jej zarezerwowaniu, na przykład w związku ze wzrostem cen paliw czy zmianą kursów walut. W zależności od organizatora może być wliczona w cenę lub dostępna za dodatkową opłatą.

W wypadku części ofert możliwa jest także późniejsza zmiana terminu, hotelu lub kierunku bez dodatkowych kosztów albo na preferencyjnych warunkach. Dostępne bywają również korzystniejsze zasady rezygnacji z wyjazdu. Szczegóły zależą od warunków konkretnej oferty.

Dla rodzin dodatkowym argumentem mogą być zniżki dla dzieci, w tym bezpłatne pobyty w wybranych hotelach.