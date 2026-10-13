Na zaproszenie polskiego Corala Travel do Egiptu przybyło 200 agentów turystycznych reprezentujących 100 najlepszych, współpracujących z biurem podróży, biur agencyjnych z całej Polski. Wydarzenie zorganizowano w resortach Xanadu Makadi Bay i Rixos Premium Magawish leżących nad Morzem Czerwonym w Hurghadzie. „To luksusowe hotele z oferty Elite Service Coral Travel, które są odpowiedzią na rozwijający się segment podróży premium, a ten jest jednym z ważniejszych obszarów strategii rozwoju firmy” – czytamy w komunikacie.

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Sześć dni pobytu agentów wypełniły spotkania, wypoczynek, wycieczki i zwiedzanie hoteli w regionie Hurghady.

Rok sukcesów Corala Travel w Turcji, Tunezji i Egipcie

– Mimo że rok 2026 należał do wymagających, zwiększyliśmy wolumen pasażerów i z sukcesem zrealizowaliśmy założone cele – wyjaśnia cytowany w informacji zastępca dyrektora generalnego Coral Travel Poland Erdem Fidan, odpowiedzialny w firmie za sprzedaż i marketing. – Pomogła w tym między innymi przeprowadzona w kwietniu optymalizacja oferty na kierunku tureckim. Co więcej, w 2026 roku zwiększyliśmy swój ogólny udział w rynku o dwa punkty procentowe. Jednocześnie utrzymujemy pozycję największego w kraju biura podróży, jeśli chodzi i takie kierunki jak Turcja, Tunezja i Egipt - co trzeci turysta z Polski podróżuje do tych krajów nami. W 2026 roku na kierunku Egipt odnotowaliśmy wzrost 25-procentowy, a w 2027 roku planujemy jeszcze plus 30 procent. Jesteśmy silni w regionie Marsa Alam, teraz zwiększamy ofertę w Hurghadzie. Kolejny rok stoi pod znakiem konsekwentnego zwiększania liczby miejsc w samolotach na trasach do niemal wszystkich egipskich lotnisk, w tym z Wrocławia do stosunkowo nowego regionu – Egiptu Północnego. Chociaż na samym kierunku egipskim planujemy dynamiczną ekspansję, to ogólną strategię spółki na nowy rok cechuje ostrożny optymizm, zakładamy bowiem całkowity wzrost liczby klientów i przychodów na poziomie od 3 do 5 procent – dodaje Fidan.

Spotkaniu w Egipcie towarzyszyły spotkania, szkolenia, poznawanie hoteli z oferty touroperatora Foto: Coral Travel Poland

Agenci turystyczni z pasją nagrodzeni

Starway to wydarzenie, które było przede wszystkim okazją do podziękowania partnerom biznesowym, dzięki którym możliwe było odnotowanie sukcesu w 2026 roku. Agenci odebrali nagrody, statuetki i dyplomy za najlepsze wyniki w sprzedaży, za zaangażowanie i za lojalność wobec marki Coral Travel. Wyróżniono nimi partnerów w czterech kategoriach: biura niesieciowe, autoryzowany agent, salon franczyzowy i portale i biura sieciowe.

– Wielkie cele wymagają najlepszych partnerów, a kolejne sukcesy osiąga się tylko z tymi, którzy dzielą tę samą pasję i profesjonalizm. Dziękujemy naszym kluczowym agentom z całej Polski – to wasze zaufanie, codzienne zaangażowanie i lojalność pozwoliły nam nie tylko zrealizować ambitne plany, ale i wspólnie zdefiniować na nowo standardy polskiej turystyki. Ten sukces należy do nas wszystkich – dziękował podczas gali Starway’26 partnerom Kaan Ergün, COO Coral Travel Poland.