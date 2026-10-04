W serwisie turystycznym Wakacje.pl doszło do incydentu bezpieczeństwa, który polegał na nieuprawnionym dostępie do części służbowych skrzynek pocztowych oraz systemu obsługi klientów – poinformował serwis. Okoliczności zdarzenia analizować mają eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa.

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Agent turystyczny Wakacje.pl w komunikacie na swojej stronie internetowej poinformował, że do wycieku doszło 29 września. Wśród wykradzionych danych znalazły się potencjalnie adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia i dane paszportów klientów.

Klienci Wakacje.pl już są poinformowani o utracie ich danych

Serwis zapewnił, że incydent nie dotyczył systemów płatności Wakacje.pl. Dodał, że każda osoba, której dotyczył wyciek, otrzymała informację z zaleceniami, w tym z rekomendacją zastrzeżenia numeru PESEL.

W komunikacie podkreślono, że zaraz po wykryciu incydentu uruchomione zostały procedury bezpieczeństwa, a sprawę przejęli eksperci ds. cyberbezpieczeństwa.

„Pragniemy podkreślić, że dane, do których uzyskano dostęp, nie pozwalają na zalogowanie się do Panelu Klienta na stronie Wakacje.pl i przez aplikację Wakacje.pl. Zapewniamy również, że incydent nie dotyczył systemów płatności Wakacje.pl” - napisano w komunikacie.

Agent zapewnił ponadto, że incydent nie wpłynął na bieżące rezerwacje. „Warto natomiast zachować czujność wobec wiadomości z prośbą o płatności lub zmianę danych rezerwacji i weryfikować je u swojego doradcy, ponieważ atakujący może wykorzystać dane, do których uzyskano dostęp, do akcji prowadzących do wyłudzeń płatności, podszywając się pod Wakacje.pl” - ostrzegł serwis.

Dodał, że o wycieku poinformowano zespół reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa, który działa w NASK, i Urząd Ochrony Danych Osobowych. Sprawa ma zostać także zgłoszona do organów ścigania.

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Wakacje.pl zalecają klientom szczególną ostrożność

W komunikacie serwis zalecił zachowanie szczególnej ostrożności podczas połączeń telefonicznych z nieznanych numerów oraz weryfikować wszelkie próby, np. pod pretekstem zarządzania rezerwacją.

Serwis zalecił także zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel lub na gov.pl i rozważenie zastrzeżenia paszportu.

Dodatkowe pytania można zadawać pod adresem: iodo@wakacje.pl.

Wakacje.pl to największy agent turystyczny w kraju. Sprzedaje wyjazdy zagraniczne na stronie internetowej i w 413 salonach w całym kraju. Jest przedstawicielem wszystkich największych biur podróży, z Itaką, TUI Poland, Rainbowem i Coralem Travel na czele.

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