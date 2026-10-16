W ciągu trzech kwartałów 2026 roku Port Lotniczy Gdańsk obsłużył 6,3 miliona pasażerów, czyli o 12 procent niż w tym samym okresie 2025 roku. O tyle samo – do 52 464 – wzrosła liczba operacji lotniczych, a także ruch czarterowy.

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– Mamy trzy dwunastki: ruch lotniczy, który wzrósł o 12 procent, operacje, które wzrosły o 12 procent i ruch nieregularny, czyli wakacyjny, który także wzrósł o 12 procent – mówi prezes Portu Lotniczego Gdańsk Tomasz Kloskowski, cytowany w komunikacie.

– Patrząc na to, że mamy dziś prawie 6,5 miliona pasażerów, można powiedzieć, że po czwartym kwartale, czyli w skali całego roku 2026, rekord 8 milionów pasażerów w Gdańsku zostanie na pewno pobity – dodaje. Poprzedni rekord – niemal 7,4 miliona pasażerów – padł w 2025 roku.

Wizz Air liderem, Londyn najpopularniejszym kierunkiem

Największy udział w rynku w ruchu regularnym od stycznia do końca września 2026 miał Wizz Air, który zrealizował 45,1 procent wszystkich połączeń. Drugi był Ryanair z udziałem na poziomie 37,2 procent, a trzeci LOT z wynikiem 5,3 procent.

Foto: Port Lotniczy Gdańsk

Tani przewoźnicy (Wizz Air, Ryanair, Norwegian, Eurowings i Jet2.com) odpowiadali w sumie za 84,6 procent ruchu, a tradycyjni (LOT, Lufthansa, KLM, SAS, Swiss, Finnair i Icelandair) za 15,4 procent.

W ruchu regularnym zdecydowana większość, bo 93,3 procent, pasażerów podróżowała za granicę. Ruch krajowy stanowił 6,7 procent.

Foto: Port Lotniczy Gdańsk

Najpopularniejsze kierunki to niezmiennie Londyn (380 tysiąca pasażerów), Oslo (362,2 tysiąca) i Kopenhaga (317,9 tysiąca).

Foto: Port Lotniczy Gdańsk

Wypełnienie samolotów rejsowych wyniosło 82,5 procent.

Turcja, Egipt i Grecja dominują w czarterach

W ruchu czarterowym gdańskie lotnisko obsłużyło w ciągu dziewięciu miesięcy 637,1 tysiąca pasażerów, z których najwięcej podróżowało do Turcji, Egiptu i Grecji.

W tym samym czasie przez lotnisko przewieziono 8588 ton ładunków towarowych, o 6,6 procent więcej niż rok wcześniej.

Czytaj więcej Lotniska Katowice Airport: Po rekordowym wrześniu dynamika wzrostu wyhamuje We wrześniu 2026 roku katowickie lotnisko obsłużyło ponad 915 tysięcy pasażerów. Był to najlepszy dziewiąty miesiąc roku w historii portu.

Ponad 67 milionów złotych zysku netto i plany inwestycyjne

W ciągu trzech kwartałów spółka Port Lotniczy Gdańsk wypracowała 80 milionów złotych zysku ze sprzedaży (wzrost o 11,7 procent w porównaniu z tym samym okresem 2025 roku) i 67,4 miliona złotych zysku netto (plus 12,7 procent). EBITDA wyniósł 118,7 miliona złotych (plus 4 procent).

Foto: Port Lotniczy Gdańsk

– Mamy bardzo dobrą sytuację finansową, bo po trzech kwartałach wypracowaliśmy ponad 67 milionów złotych zysku netto. Pamiętajmy jednak, że jesteśmy w przededniu pozyskania finansowania na bardzo duży program inwestycyjny. Musimy mieć zdolność kredytową, by pożyczyć pieniądze z banków na finansowanie naszych inwestycji. Najważniejsze dla nas to rozbudowa płyty postojowej dla samolotów, postawienie hangaru do przeglądów i napraw samolotów oraz budowa biurowca Bravo, kolejnego w ramach naszego projektu Airport City Gdańsk – mówi Tomasz Kloskowski.