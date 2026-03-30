W sezonie letnim 2026, który w lotnictwie wystartował wczoraj, LOT zaoferuje pasażerom nowe połączenia i przywróci dobrze już znane i lubiane kierunki sezonowe – informuje przewoźnik w komunikacie prasowym.

– Letnia siatka połączeń PLL LOT na sezon 2026 to odpowiedź na rosnące oczekiwania naszych pasażerów, którzy poszukują zarówno nowych, inspirujących propozycji, jak i sprawdzonych, wakacyjnych kierunków – mówi członek zarządu ds. handlowych LOT-u Robert Ludera, cytowany w komunikacie.

– Konsekwentnie rozwijamy naszą ofertę, łącząc atrakcyjne trasy dalekodystansowe z bogatą siatką połączeń europejskich i regionalnych. Zależy nam, aby zapewniać pasażerom jak największą elastyczność w planowaniu podróży – niezależnie, czy wybierają krótki city break, czy dłuższy urlop. Rozwijając siatkę, wzmacniamy także rolę Polski jako ważnego punktu przesiadkowego w regionie. Jesteśmy przekonani, że tegoroczna oferta pozwoli jeszcze większej liczbie podróżnych realizować swoje wakacyjne plany z PLL LOT – dodaje.

Znad Bałtyku pod Wawel w godzinę i 15 minut

Cztery razy w tygodniu – w poniedziałki, czwartki, piątki i niedziele – będzie można latać z Gdańska do Krakowa. Loty na tej trasie realizowane będą od 29 maja do 28 września 2026 roku.

Jeszcze więcej połączeń z lotnisk regionalnych

30 marca startują bezpośrednie połączenia z Krakowa do Barcelony, Madrytu i Rzymu.

Na 29 kwietnia LOT zaplanował inauguracyjne loty z Gdańska do Brukseli i Oslo, a dzień później, 30 kwietnia, do Bergen.

Wakacje za oceanem

LOT sukcesywnie wzmacnia swoją obecność w Stanach Zjednoczonych. Dzięki startującemu 6 maja połączeniu z Warszawy do San Francisco podróżni będą mogli wybrać się LOT-em do kolejnego, po Los Angeles, miasta Kalifornii.

Z LOT-em na Kretę i Majorkę

30 maja wystartują połączenia z Warszawy do Heraklionu na Krecie i do Palma de Mallorca na Majorce. Rejsy na tych trasach odbywać się będą trzy razy w tygodniu.

Od 25 maja, pięć razy w tygodniu, podróżni będą mogli latać do Porto. Jeszcze wcześniej, 31 marca, LOT zainauguruje loty do Bolonii.

LOT zaoferuje także cztery rejsy w tygodniu do Ałmaty w Kazachstanie, pierwszy odbędzie się 31 maja.

Do letniej siatki połączeń powracają dobrze znane trasy sezonowe, takie jak Warszawa–Split, Rzeszów–Newark, Kraków–Newark, Radom–Preweza i Radom–Rzym.