Wrzesień na polskich lotniskach to ostatni miesiąc letniego szczytu przewozowego. W tym miesiącu z usług Poznań Airport skorzystało 474,6 tysiąca pasażerów, co oznacza wzrost o 2 procent w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku.

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Dominują tani przewoźnicy i czartery

Największy udział w ruchu miały tanie linie lotnicze – realizowane przez nie połączenia wybrało 234,5 tysiąca pasażerów. Z połączeń czarterowych skorzystało 187,1 tysiąca podróżnych, natomiast linie tradycyjne przewiozły ich 52,5 tysiąca.

Od stycznia do końca września z usług Poznań Airport skorzystało prawie 3,4 miliona pasażerów, o niemal 90 tysięcy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Wynik ten oznacza wzrost o 3 procent.

Czytaj więcej Lotniska Katowice Airport: Po rekordowym wrześniu dynamika wzrostu wyhamuje We wrześniu 2026 roku katowickie lotnisko obsłużyło ponad 915 tysięcy pasażerów. Był to najlepszy dziewiąty miesiąc roku w historii portu.

– Cieszy nas zarówno kolejny miesiąc wzrostu liczby pasażerów, jak i bardzo dobre wyniki osiągane przez przewoźników rozwijających swoją ofertę w Poznaniu. Liczymy, że sporym powodzeniem będą się cieszyły nasze nowości zaplanowane na rozpoczynający się wkrótce sezon zimowy – mówi prezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica Grzegorz Bykowski, cytowany w komunikacie.

Nowości w sezonie zimowym

W ostatni weekend października w lotnictwie rozpocznie się sezon zimowy 2026-2027. Wraz z jego inauguracją zmieni się oferta przewoźników operujących z Poznania.

Linie KLM uruchomią trzecią codzienną rotację na trasie Poznań-Amsterdam, zwiększając możliwości podróży i przesiadek w jednym z najważniejszych europejskich portów lotniczych. Z kolei Ryanair zaoferuje pasażerom dwa nowe kierunki: Barcelonę i Porto.