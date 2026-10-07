Islandzkie narodowe linie lotnicze Icelandair, które we wrześniu debiutowały na polskim rynku, uruchamiając połączenie Gdańsk – Keflavík, ogłosiły wyniki za ubiegły miesiąc.

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Jak wynika z przesłanego przez nie podsumowania, oferowanie, mierzone w dostępnych pasażerokilometrach (ASK), zmniejszyło się o 8 procent, licząc rok do roku.

Współczynnik wypełnienia miejsc wyniósł 84,9 procent, wzrastając o 3,2 punktu procentowego w porównaniu z ubiegłorocznym wrześniem, co jest najlepszym wynikiem w historii dla tego miesiąca.

Więcej pasażerów na trasach do i z Islandii

Średni przychód na pasażerokilometr wzrósł o 14 procent do poziomu 10,3 centa amerykańskiego. Wskaźnik punktualności osiągnął 85,4 procent.

Przewoźnik obsłużył 466 tysięcy pasażerów, o 3 procent mniej niż we wrześniu ubiegłego roku.

38 procent ogółu pasażerów stanowili pasażerowie podróżujący na Islandię, 19 procent – pasażerowie podróżujący z Islandii, 38 procent – pasażerowie przesiadkowi (tranzytowi), a 5 procent – pasażerowie na trasach krajowych.

Liczba pasażerów przylatujących na Islandię wzrosła o 7 procent, licząc rok do roku, a wylatujących z Islandii o 11 procent. Z kolei liczba pasażerów przesiadkowych spadła o 15 procent, a liczba pasażerów na połączeniach krajowych o 7 procent.

Mniej tranzytu, większy popyt na Islandię

Spadek liczby pasażerów przesiadkowych to efekt koncentracji Icelandaira na rynkach docelowych do i z Islandii, przy wyjątkowo silnym popycie na trasach do Europy Południowej i na Grenlandię. Zmniejszenie liczby pasażerów na trasach krajowych wynikało z konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych jednego z samolotów floty regionalnej.

Liczba sprzedanych godzin blokowych w działalności leasingowej wzrosła o 6 procent, natomiast przewozy cargo, mierzone w tonokilometrach frachtowych (FTK), wzrosły o 14 procent.

Emisja dwutlenku węgla na operacyjny tonokilometr (OTK) spadła o 5 procent w ujęciu rocznym. Przyczynił się do tego większy współczynnik wypełnienia miejsc, większy udział samolotów nowej generacji i dalsze podnoszenie efektywności operacyjnej.

Icelandair wchodzi na polski rynek

– Osiągnęliśmy rekordowy wskaźnik wypełnienia miejsc w ubiegłym miesiącu, a wyższy przychód na pasażerokilometr dowodzi, że nasza koncentracja na ruchu z i na Islandię przynosi wymierne efekty – mówi prezes i dyrektor generalny Icelandaira Bogi Nils Bogason, cytowany w komunikacie.

– We wrześniu po raz pierwszy uruchomiliśmy połączenie z Gdańskiem i reakcja pasażerów była bardzo pozytywna. Dziękuję naszym klientom za cierpliwość i wyrozumiałość w związku z wrześniowymi utrudnieniami, zarówno tymczasowymi zmianami w rozkładzie lotów krajowych, jak i odwołanymi rejsami wynikającymi z akcji protestacyjnej 23 września – dodaje.