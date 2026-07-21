– Ruch lotniczy pokazuje, że pasażerów nie zraża sytuacja na świecie i kryzysy, które nam towarzyszą. Mamy po pierwszym półroczu 11 procent więcej obsłużonych pasażerów. Uważam, że to wynik rewelacyjny – mówi cytowany w komunikacie biura prasowego lotniska jego prezes Tomasz Kloskowski. – W dwóch kwartałach było prawie 16 procent więcej turystów w ruchu czarterowym, którzy polecieli między innymi do Turcji i Egiptu. Najwięcej o całym roku powiedzą nam jednak wakacje, ale już teraz obserwujemy duży wzrost. W samym tylko czerwcu tego roku linia Wizz Air miała w Gdańsku 28 procent więcej pasażerów niż w czerwcu 2025, Ryanair więcej o prawie 16 procent, a LOT o ponad 26 procent – relacjonuje Kloskowski.

Reklama Reklama

Foto: Port Lotniczy Gdańsk

W ciągu sześciu miesięcy 2026 gdańskie lotnisko obsłużyło w ruchu czarterowym 282 798 pasażerów, dokładnie o 15,8 procent więcej niż w porównywalnym okresie 2025 roku. Najwięcej osób podróżowało do Antalyi w Turcji i Marsa Alam i Hurgady w Egipcie.

Foto: Port Lotniczy Gdańsk

Największy udział w rynku w ruchu regularnym w pierwszym półroczu 2026 miała linia lotnicza Wizz Air. Zrealizowała w Gdańsku 45,4 procent wszystkich połączeń, następny był Ryanair (36,6 procent), a na trzecim miejscu LOT (5,1 procent).

Najpopularniejsze kierunki, jakie wybierali pasażerowie latający z Gdańska w pierwszym półroczu tego roku to: Londyn (242 149) i Oslo (217 333), a na trzecim miejscu Kopenhaga (201 926).

Foto: Port Lotniczy Gdańsk

W ciągu dwóch kwartałów 2026 roku spółka Port Lotniczy Gdańsk wypracowała 44,3 miliona złotych zysku ze sprzedaży i 37 miliona złotych zysku netto.