Nowy międzynarodowy szlak turystyczny połączy Polskę z Włochami, prowadząc przez Słowację i Austrię. 15 października 2026 roku, w przeddzień 48. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, Polska i Włochy podpisały w Rzymie porozumienie o stworzeniu wspólnego Szlaku Świętego Jana Pawła II. To ważny krok w realizacji projektu, który ma zachęcać do odkrywania europejskiego dziedzictwa, poznawania historii, kultury i przyrody i podróżowania bez pośpiechu – informuje w komunikacie Polska Organizacja Turystyczna, która od przyszłego roku ma zająć się budową tego nowego produktu turystycznego.

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Polsko-włoskie memorandum podpisane

Memorandum zostało zawarte między Ministerstwem Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Turystyki Republiki Włoskiej. W działania związane z projektem zaangażowani są wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś, włoski minister turystyki Gianmarco Mazzi i prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz.

– Turystyka to ważna gałąź gospodarki i przestrzeń oparta na wartościach, w której spotykają się ludzie, kultury i pokolenia. Święty Jan Paweł II, patron powstającej trasy, jest ucieleśnieniem tych wartości nie tylko dla Polaków i Włochów, ale dla obywateli całego świata. Trasa nosząca jego imię, łącząca tak wiele narodów i osób, może również stanowić odpowiedź na wyzwania dzisiejszego świata dotyczące bezpieczeństwa i ludzkiej solidarności – wyjaśnia sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ireneusz Raś.

Porozumienie określa zasady współpracy przy tworzeniu, oznakowaniu i promocji nowej trasy. Ośrodkami centralnymi będą Kraków i Rzym. Droga będzie prowadziła przez Słowację i Austrię, łącząc miejsca związane z życiem i dziedzictwem Jana Pawła II oraz atrakcje historyczne, kulturalne i przyrodnicze.

Nie tylko pielgrzymki. Szlak dla miłośników historii, kultury i przyrody

Trasa ma łączyć istniejące szlaki i atrakcje turystyczne, tworząc jeden międzynarodowy projekt. Dzięki temu podróżni będą mogli poznawać zarówno miejsca związane z Karolem Wojtyłą, który był zapalonym turystą, kajakarzem i taternikiem, jak i bogate dziedzictwo wielu krajów.

– Szlak Świętego Jana Pawła II ma być propozycją nie tylko dla pielgrzymów, ale również dla turystów, którzy chcą poznawać Europę w inny sposób. Jego ideą jest podróżowanie bez pośpiechu, odkrywanie mniej znanych miejsc, poznawanie lokalnych tradycji oraz spotkania z mieszkańcami odwiedzanych regionów – dodaje prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz.

„Powstanie szlaku może również przynieść korzyści miejscowościom leżącym na jego trasie. To szansa na rozwój lokalnej turystyki, zwiększenie zainteresowania mniej znanymi regionami oraz wsparcie przedsiębiorców prowadzących obiekty noclegowe, restauracje i inne usługi turystyczne” – przewiduje POT.

Cztery uczelnie pomogą stworzyć szlak

W przygotowanie koncepcji trasy zaangażują się cztery uczelnie z Polski i Włoch: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie oraz Uniwersytet Katolicki Najświętszego Serca w Mediolanie.

Ich zadaniem będzie wspólna praca nad koncepcją szlaku, z uwzględnieniem jego znaczenia historycznego, kulturowego i duchowego.

Współpraca Polski i Włoch obejmie także przygotowanie wspólnego oznakowania trasy, promocję podczas międzynarodowych targów turystycznych, organizację wydarzeń i działania informacyjne skierowane do podróżnych.

W realizacji porozumienia po polskiej stronie uczestniczyć będą Ministerstwo Sportu i Turystyki i Polska Organizacja Turystyczna. Do współpracy będą mogły włączać się również samorządy, organizacje turystyczne, uczelnie, organizacje pozarządowe i przedstawiciele branży turystycznej.

Szlak, który wypromuje polską turystykę

Podpisanie memorandum to początek prac nad trasą, która ma połączyć nie tylko Polskę i Włochy, ale również europejskie regiony, ich mieszkańców i wspólne dziedzictwo.

– Budujemy – na wzór szlaku świętego Jakuba do Santiago de Compostela – wspólny europejski produkt turystyczny w oparciu o postać świętego, którego społeczne przesłanie jest ciągle ważne dla ludzi – podsumowuje w rozmowie z serwisem Turystyka.rp.pl Ireneusz Raś. – A przy okazji zyskujemy narzędzie do promowania polskich walorów turystycznych.