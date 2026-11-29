Będzie to dodatkowa w tym roku, mikołajkowa edycja tego czeku. Do wykorzystania jest milion złotych.

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Aby dostać 300 zł dofinansowania, turyści muszą przyjechać do województwa podlaskiego na minimum dwa z rzędu noclegi. Imienny, cyfrowy kod generowany na stronie czeku trzeba wykorzystać od 2 do 31 grudnia br. Na nocleg trzeba wybrać miejsce z bazy obiektów, które biorą udział w programie; na liście jest ok. 400 takich obiektów.

Cel – przyciągnięcie na Podlasie turystów poza głównym sezonem

Urząd marszałkowski i Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna poinformowały, że nowością mikołajkowej edycji jest to, że o czek mogą się starać także osoby, które już wcześniej z niego skorzystały.

Główny cel programu to przyciąganie turystów do regionu także poza głównym sezonem turystycznym. Przedsięwzięcie wspiera również przedsiębiorców z branży turystycznej.

Do 30 listopada czeki mogą jeszcze realizować w Podlaskiem ci, którzy wygenerowali je w ostatnim naborze z 2 listopada. Wówczas czeki rozeszły się w kilkanaście minut, wygenerowano ich 4,9 tysiąca.

Czy czeki turystyczne wkroczą do wszystkich regionów Polski?

Program dofinansowania do noclegów turystycznych jest realizowany od września w czterech województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim i podkarpackim. Program współfinansują Ministerstwo Sportu i Turystki i samorządy tych województw, a realizują regionalne organizacje turystyczne. Każdy z tych regionów otrzymał z ministerstwa 1,5 mln zł, samorządy dokładają drugie tyle.

Te regiony również w turystyce odczuwają skutki trudnej sytuacji geopolitycznej na wschodzie.

Pionierem dopłat do noclegów dla turystów był samorząd woj. podlaskiego, które wdrażał autorski bon turystyczny.

Czek dofinansowany przez ministerstwo jest dedykowany seniorom, dorosłym obywatelom Polski i posiadaczom Karty Dużej Rodziny.

Polska Organizacja Turystyczna zapowiadała w ostatnich tygodniach, że trwają starania o 24 milionów złotych z budżetu państwa na 2027 r. na czek turystyczny, który miałby być wprowadzony we wszystkich województwach.