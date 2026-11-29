Ogromny hol, szesnaście ozdobnych kolumn podtrzymujących dach z odrestaurowaną kopułą, piecyki, przy których ogrzewali ręce handlarze – taki widok zastaną zwiedzający w budynku w Smithfield na skraju londyńskiego City. – To miejsce pełne historii, idealna siedziba dla naszego muzeum – mówi Kate Sumnall z London Museum.

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Dawniej targowisko miejskie, dzisiaj Muzeum Londynu

Historia zamknięta jest na przykład w stojącej nieopodal wejścia wieży zegarowej. A w niej – dzwon z legendarnego warsztatu w Whitechapel na wschodzie miasta. To tam powstały Big Ben, ale też pierwszy Dzwon Wolności, symbol amerykańskiej niepodległości.

Budka wartownicza „Piranie” autorstwa Banksy’ego, prezentowana w London Museum w Smithfield Foto: PAP, Pete Speller/Avalon

Gdy stało się jasne, że ludwisarnia wkrótce zostanie zamknięta, muzeum zamówiło pamiątkę, która odzywa się teraz raz po raz w nowym budynku wypełniając hol metalicznym dźwiękiem. Na górze „tańczyć” zaczynają mechaniczne gołębie, których w Londynie nigdy nie brakuje. – Na dzwonie napisano „jesteśmy Londynem”. – To ważna wiadomość. Odnosi się do muzeum, ale też do wszystkich, którzy przychodzą tu i są częścią miasta – podkreśla główna kuratorka kolekcji stałej London Museum Annette Day.

Miejsce, w którym rozbrzmiewa dzwon, powstało w 1883 roku. Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych handlowano tu jedzeniem. – Architekt Horace Jones stworzył ten piękny kompleks budynków: targ mięsny, który funkcjonuje do dziś, targ drobiowy, a także halę targową, w której znajdujemy się dzisiaj. Wszystko to było po prostu piękne. Z jednej strony była to świątynia handlu, ze wspaniałą, budzącą podziw architekturą, ale z drugiej obiekt funkcjonalny, aby jak najlepiej spełniał swoją rolę jako targowisko – podkreśla Sumnall.

Karoca dla burmistrza

Dziś tysiące przedmiotów opowiadają tu historię miasta. W jednej z gablot stoi osiemnastowieczna karoca, używana podczas parady rozpoczynającej kadencję burmistrza londyńskiego City. W połowie miesiąca siedział w niej Bronek Masojada, 698. burmistrz, pierwszy z polskimi korzeniami.

Londyn zawsze był miastem handlu, o czym przypomina np. bogato zdobiona winda w stylu art deco z Selfridges, jednego z najsłynniejszych domów towarowych świata. Teatralno-baletową tradycję Londynu przywołują kostiumy szekspirowskich aktorów, a także suknia tancerki Anny Pawłowej. W sekcji poświęconej rzymskiemu Londinium, oglądając naczynia, fragmenty dachów i wyrafinowanej mozaiki podłogowej, podsłuchać można rozmowy z ówczesnej tawerny, odgrywanej przez aktorów wcielających się w Londyńczyków sprzed stuleci.

Z kolei nadtopione szklane naczynia i sczerniałe cegły opowiadają o wydarzeniu, które zmieniło miasto na zawsze - wielkiego pożaru z 1666 roku. Sekcja ta przyjmuje formę wielkiego, interaktywnego komiksu. W „dymkach” na ścianach pojawiają się wspomnienia świadków tragedii, która spustoszyła miasto, a poruszenie dźwigni i cylindrów sprawia, że „klatki” komiksu zaczynają się zmieniać: płomienie pochłoną na przykład większą część średniowiecznego City.

W muzeum prezentowane są też eksponaty związane z ruchem na rzecz praw wyborczych kobiet Foto: PAP, Pete Speller/Avalon

Z metra do muzeum i odwrotnie

Licząca 10 mln mieszkańców metropolia nie mogłaby funkcjonować bez metra i pociągów. Zamiast repliki wagonu czy zabytkowego pociągu zwiedzający mogą oglądać prawdziwe pociągi jadące tunelem przylegającym do budynku. Pozwala na to przeszklona ściana o szerokości sześciu metrów. Rzecz jasna działa to w obie strony: na odcinku między stacjami Farringdon i City Thameslink pasażerowie mogą zobaczyć wnętrze nowego muzeum i pomachać zwiedzającym.

Na wystawie uszami strzyże wielka, sztuczna żyrafa. To model Molly, do niedawna mieszkanki londyńskiego zoo. Nad jej głową umieszczono neon z symbolem NHS, brytyjskiej służby zdrowia i sercami po obu stronach. To pamiątka po czasach pandemii, gdy pracownicy ogrodu zoologicznego umieścili to podziękowanie dla medyków na budynku żyrafiarni.

Molly nie jest jednym zwierzęciem w muzeum. – Na górze stoją owce. Na sztucznym drzewie znajdziecie papugi. Jest też małpa, bo zwierzęta te często towarzyszyły ulicznym pianinom i katarynkom. Jest słoń, ale także kanałowe szczury. Postanowiliśmy, że zwiedzający będą mogli podążać szlakiem zwierzaków porozrzucanych po całym muzeum – wyjaśniła Annette Day.

Szyldy popularnych marek w Londynie Foto: PAP/PA, Ben Whitley

Neony, kąpielówki i gwiazdy muzyki

Listę eksponatów uzupełniają kamizelka, którą w chłodny styczniowy dzień miał na sobie król Karol I podczas egzekucji w Westminster, roztrzaskana gitara basisty punkowego zespołu „The Clash”, neony nieistniejących już sklepów, a nawet kąpielówki, w których Tom Daley skakał do wody podczas ważnego wydarzenia w najnowszej historii miasta: igrzysk olimpijskich w 2012 roku.

Nie da się ukryć: na pierwszy rzut oka muzeum może onieśmielać. Kate Sumnall zapewnia jednak, że kolekcja ułożona jest tak, by zwiedzający nie czuli się przytłoczeni. – Tworząc to muzeum, zastosowaliśmy wiele różnych podejść, łącząc je ze sobą. Jeśli więc ktoś chce zobaczyć wszystko, przeczytać każdy opis, może to jak najbardziej zrobić i będzie to dla niego wspaniałe doświadczenie. Jeśli jednak pragnie po prostu się przejść i przyjrzeć temu, co akurat przyciągnie jego uwagę, to teksty, dźwięki i wszystkie sposoby prezentowania treści zostały zaprojektowane tak, by można było samemu wybierać momenty i przedmioty, które wzbudzą ciekawość i pozwolą stworzyć własną podróż przez przeszłość Londynu – podkreśla Sumnall, dodając, że zadanie „objęcia” umysłem kolekcji ułatwia to, że wstęp jest darmowy, więc zwiedzanie można podzielić na kilka krótkich wizyt.

Poprzednie wcielenie muzeum, na skraju brutalistycznego osiedla Barbican w City, otworzyła uroczyście w 1976 roku królowa Elżbieta II. W 2022 roku budynek zamknął drzwi i rozpoczęła się wieloletnia przeprowadzka i przystosowywanie hali Smithfield do nowej funkcji. To ostatnie kosztowało niemal 437 milionów funtów, a dodatkowa część muzeum zostanie otwarta w 2028 roku.