Skala przewozów pasażerskich w Polsce jest wyraźnie mniejsza niż w największych państwach europejskich. Na Bałtyku większy ruch pasażerski notowały m.in.: Szwecja (24,6 mln podróżnych), Finlandia (14,6 mln), Dania (42,1 mln), Niemcy (28,3 mln) i Estonia (13,7 mln).

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Liderem europejskiego rynku przewozów pasażerskich są jednak kraje śródziemnomorskie, gdzie transport morski odgrywa ważną rolę w komunikacji między wyspami a kontynentem. Najwięcej pasażerów obsłużyły w 2025 r. Włochy - 96,5 mln osób. Na kolejnych miejscach znalazły się Grecja z wynikiem 81,2 mln osób, Hiszpania - 37,3 mln oraz Chorwacja - 34,6 mln. Z portów państw UE skorzystało 423,4 mln osób wobec 417,8 mln rok wcześniej.

Ruch morski odbudowuje się po pandemii

Dane pokazują, że europejski rynek przewozów pasażerskich drogą morską kontynuował odbudowę po załamaniu wywołanym pandemią Covid-19. W całej UE liczba podróżnych przekroczyła poziom sprzed pandemii i osiągnęła najwyższą wartość w dostępnej serii danych od 2019 r.

Jeszcze w 2020 r., pierwszym roku pandemii, liczba osób korzystających z transportu morskiego spadła do 230,2 mln z 418,2 mln rok wcześniej. W kolejnych latach następowała stopniowa odbudowa rynku: do 267,9 mln w 2021 r., 373,6 mln w 2022 r., 393,5 mln w 2023 r. i 417,8 mln w 2024 r.

Największe porty pasażerskie leżą we Włoszech

Osobne zestawienie Eurostatu dotyczące 20 największych portów pasażerskich wskazuje, że dominują w nim terminale obsługujące połączenia promowe i komunikację między wyspami. Do największych portów ujętych w tym zestawieniu należały: włoska Messina (12,8 mln pasażerów), Reggio di Calabria (12,6 mln), Neapol (10,7 mln) oraz grecki Pireus (10,4 mln).

Łącznie 20 największych portów pasażerskich UE obsłużyło w ubiegłym roku 152,6 mln ludzi, o 2,6 proc. więcej niż rok wcześniej. W porównaniu z okresem przed pandemią oznacza to nie tylko odrobienie strat, ale także przekroczenie poziomu z 2019 r., gdy było to 150,2 mln podróżnych.

Najszybciej rosnącymi portami wśród największych terminali były w 2025 r. włoskie Reggio di Calabria i Messina - liczba pasażerów zwiększyła się tam odpowiednio o 12,7 proc. i 12,3 proc. rok do roku. Wśród największych portów spadki odnotowały natomiast te m.in. w Neapolu, Calais oraz na greckiej wyspie Salamina.

Z danych wynika, że transport morski pozostaje ważnym elementem europejskiego systemu komunikacyjnego, szczególnie w państwach wyspiarskich i krajach o rozbudowanej sieci połączeń promowych. Polska odpowiada za około 0,56 proc. całego ruchu pasażerskiego obsługiwanego przez porty Unii Europejskiej.