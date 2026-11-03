Do zespołu Travelisland.pl dołączył Piotr Szczucki, który obejmie stanowisko dyrektora ds. rozwoju sieci sprzedaży.

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Szczucki jest związany z branżą turystyczną od prawie 20 lat. W tym czasie zdobywał doświadczenia w sektorze lotniczym, turystycznym i w rozwoju sieci sprzedaży. Karierę zawodową rozpoczął w Polskich Liniach Lotniczych LOT, gdzie przeszedł drogę od stanowiska kasjera lotniczego do funkcji kierownika Działu Polityki Grupowej. Następnie reprezentował na polskim rynku międzynarodowe linie lotnicze, takie jak Condor, Aeroméxico, Czech Airlines i Smartwings, odpowiadając za rozwój ich działalności i współpracę z partnerami biznesowymi.

W okresie pandemii dołączył do biura podróży Coral Travel, gdzie pełnił funkcję kierownika regionalnego. Kolejnym etapem jego kariery była trzyletnia współpraca z siecią agenta turystycznego Urlop.pl, w ramach której odpowiadał za pozyskiwanie nowych partnerów franczyzowych.

Ostatni rok spędził zaś w Thomas Cook Polska, gdzie odpowiadał za wprowadzenie marki na polski rynek, a także za budowanie i rozwój sieci agencyjnej.

„Jego doświadczenie obejmuje zarówno zarządzanie, rozwój biznesu i budowanie relacji z partnerami, jak również wdrażanie nowych marek i tworzenie struktur sprzedażowych” – czytamy w komunikacie Travelisland.pl.

Travelisland.pl to założona w 2022 roku sieć agentów turystycznych posiadająca obecnie ponad 35 salonów partnerskich w całej Polsce. Centrala firmy mieści się w Starym Sączu.

– Jestem przekonany, że moje doświadczenie i łatwość w nawiązywaniu relacji partnerskich w turystyce, w połączeniu z naturalną dynamiką i elastyczną strukturą Travelisland.pl pozwolą rozwinąć i spopularyzować tę markę na rynku turystycznym w Polsce – deklaruje Piotr Szczucki.