European Travel Agent Forum (ETAF) odbywa się od 7 do 11 listopada w hotelu Novotel Poznań Centrum – informuje w komunikacie Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT). Program obejmuje indywidualne spotkania biznesowe, sesje edukacyjne, prezentacje kierunków i networking. Wśród wystawców są między innymi polscy i zagraniczni touroperatorzy, organizacje turystyczne, hotele i atrakcje.

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Głównym punktem programu pierwszego dnia forum były rozmowy stolikowe. W ramach Local Partner Showcase amerykańscy agenci turystyczni poznawali ofertę przedsiębiorców zrzeszonych w PLOT. Drugiego dnia zwiedzali Poznań.

Przed forum i po jego zakończeniu gości z USA mogą również wziąć udział w wizytach studyjnych w Lublinie, Warszawie, Krakowie i Gdańsku.

Sprzedaż za milion dolarów warunkiem udziału

European Travel Agent Forum to coroczne spotkania agentów turystycznych z Ameryki Północnej specjalizujących się w sprzedaży wycieczek do Europy. Aby dostać zaproszenie na forum, agent musi wykazać roczną sprzedaż na poziomie minimum miliona dolarów.

Pierwsza edycja forum odbyła się w Poznaniu w listopadzie 2019 roku i zgromadziła około 100 amerykańskich agentów turystycznych. Później wydarzenie odbywało się w Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech.

Tegoroczny powrót ETAF do Poznania to kolejna okazja, by zainteresowanie Polską przełożyć na konkretne oferty podróży i długofalowe relacje biznesowe – głosi komunikat.

Foto: Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

Polska chce przyciągnąć więcej turystów z USA

– Bardzo się cieszę, że Poznań gości tak ważne dla branży wydarzenie. To, że nasze miasto jest gospodarzem spotkania, daje nam szansę mocniej wyeksponować atuty naszego kraju i przekuć to w konkrety – większą liczbę ofert podróży do nas. W ubiegłym roku ponad pół miliona turystów z USA skorzystało z naszej bazy noclegowej, więc nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważny jest to dla nas rynek. Widzimy w nim też ogromny potencjał i prowadzimy szereg kampanii, by ta liczba rosła, a European Travel Agent Forum świetnie wpisuje się w naszą strategię promowania Polski w tym regionie – mówi prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz, cytowana w komunikacie.

– Powrót ETAF to dla nas wyraz zaufania i duża szansa. Goście z USA byli w ubiegłym roku trzecią najliczniejszą grupą zagranicznych turystów korzystających z noclegów w Poznaniu. Chcemy, żeby przyjeżdżało ich jeszcze więcej. Dlatego tak nam zależy, by agenci poznali miasto, spotkali naszych partnerów i wrócili do domu z pomysłami na podróże dla swoich klientów – dodaje prezes PLOT Jan Mazurczak.

Organizatorem ETAF jest amerykańska firma Travel Show Marketing Group (TravelSMG), a jego partnerami w Polsce – Polska Organizacja Turystyczna i Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna.