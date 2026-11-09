W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 2 a 8 sierpnia 2027 roku wzrosła o 113 złotych – podaje w najnowszym raporcie z analizy cen w biurach podróży Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*.

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113 złotych to podwyżka z tych większych w ostatnim czasie. Tydzień temu średnia cena wzrosła o 5 złotych, a wcześniej o 93 i o 73 złote, spadła o 17 i 55 złotych, wzrosła o 73, 141 i 5 złotych. spadła o 17 złotych i o 55 złotych, wzrosła o 73 złote, o 141 złotych i o 5 złotych. Widać z tego, że wzrosty przeważają nad spadkami. Skumulowana suma podwyżek z ostatniego miesiąca to 284 złote.

Autorzy raportu podają, że największy wzrost średnich cen wycieczek w ostatnim tygodniu miał miejsce w wypadku ofert wakacji na Rodos i Chalkidiki – o 221 i 219 złotych, a wyraźnie mniejszy był w odniesieniu do wypoczynku w Marsa Alam – o 94 złote.

Z kolei największą zniżkę zaobserwowali w ofertach wyjazdów letnich na Costa de la Luz i Lanzarote – o 1567 i 1488 złotych, a mniejsze w odniesieniu do Turcji Egejskiej – o 424 złote.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu Traveldata ilustruje trzema grafikami.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego

Jak czytamy w analizie, w minionym tygodniu zdrożały wycieczki z biurami podróży do dwóch krajów z listy pięciu najchętniej odwiedzanych przez polskich turystów w sposób zorganizowany. Chodzi o Grecję, której średnia cena wzrosła o 63 złote, i Egipt, któremu przybyły 24 złote.

Ceny wycieczek do Bułgarii spadły o 45 złotych, do Turcji o 170 złotych, a na Wyspy Kanaryjskie – o 491 złotych. Szczególnie ta ostatnia zmiana musi robić wrażenie i budzić pytania, co było przyczyną i czy chodzi o jednorazową korektę ceny, która wcześniej mocno rosła, czy trwalsze zjawisko.

Mimo dużych ruchów cen, żaden z czołowych kierunków nie wyznaczył nowego rekordu, jak to bywało wcześniej.

Czerwień na mapie najlepiej oddaje różnice w cenach rok do roku

Porównanie średniej ceny wyjazdów z ceną sprzed roku pokazało, że była ona wyższa od średniej z poprzedniego sezonu o 311 złotych – kontynuują eksperci z Traveldaty.

Jedyny spadek cen rok do roku odnotowali oni w ofertach wakacji w Dalamanie – o 88 złotych. Największy zaś wzrost cen wyjazdów w tym ujęciu dotyczył wyjazdu na Lanzarote – o 691 złotych, na Rodos – o 618 złotych i do Marsa Alam – o 578 złotych.

Jeśli chodzi o oddziaływanie cen paliwa lotniczego i kursy głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia biur podróży sytuacja kształtowała się mniej korzystnie w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego sezonu – zauważają autorzy raportu.

Jak dalej piszą, cena paliwa lotniczego wyniosła w minionym tygodniu 5,73 zł/litr wobec 2,93 zł/litr rok temu, czyli była o 95,6 procent wyższa (przed tygodniem była wyższa o 106,1 procent, a przed dwoma tygodniami o 114,8 procent). Z kolei złoty wobec dolara i euro pozostawał słabszy „w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych” o 3,8 procent (przed tygodniem był słabszy o 4,5 procent, a przed dwoma o 4,3 procent).

Wspólny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów wycieczek zawierał się więc w przedziale od +510 do +520 złotych (przed tygodniem wyniósł między +560 a +570, a przed dwoma tygodniami od +575 do +585 złotych) – opisują swoje spostrzeżenia analitycy Traveldaty.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego

W minionym tygodniu średnie roczne wzrosty cen wycieczek miały miejsce na wszystkich najważniejszych kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków, w tym największe na Wyspach Kanaryjskich, w Egipcie, Grecji i Turcji – o 376, 367, 348 i 306 złotych, a najmniejsze w Bułgarii, gdzie ceny wzrosły jedynie o 55 złotych – czytamy dalej w raporcie.

Na mniej uczęszczanych kierunkach największe zwyżki cen wycieczek w ujęciu rocznym odnotowano w Portugalii, Tunezji, Hiszpanii kontynentalnej i w Maroku – o 572, 454, 380 i 331 złotych, a mniejsze w Albanii, na Cyprze, Majorce i we Włoszech – o 167, 84, 193 i 108 złote.

Zielony kolor mapy ciągle daje nadzieję na dobre ceny

W swoim raporcie autorzy tradycyjnie pokazują potencjalne korzyści klientów biur podróży, które mogą oni mieć z wcześniejszego zakupu wyjazdu wakacyjnego. „W cenach wycieczek z wylotem na początku sierpnia 2027 roku nabywanych obecnie, w porównaniu z możliwymi cenami last minute z okresu na 2–3 tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca 2027, gdyby były one na podobnym poziomie jak ceny last minute w sezonie lato 2026”. Dla lepszego zobrazowania, o co im chodzi, ponownie pokazują grafikę.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego

I jak piszą, teraz ceny są średnio o około 407 złotych, czyli o ponad 8,6 procent niższe od cen last minute z sezonu lato 2026, ale - podobnie jak przed rokiem - „zwraca uwagę duży rozrzut skali możliwych oszczędności. Tym razem najmniej spektakularnie wypadają spadkowe zmiany cen na kierunkach budżetowych jakimi są Egipt i Tunezja, a największe zmiany wystąpiły na mniej masowych kierunkach premiowych takich jak Malta, Maroko i Portugalia”.

Najtańsze wakacje najczęściej z TUI

W porównaniach rok do roku średnich cen wycieczek widać, że nie spadły one w żadnym biurze podróży, a najniższy średni wzrost odnotowano w biurach Prima Holiday i TOP Touristik – o 10 i 40 złotych. W pozostałych biurach wzrost cen był wyższy od 70 złotych (TUI Poland) do ponad 800 złotych.

W liczbie najatrakcyjniejszych poziomów cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 58 ofert, przed Itaką z liczbą 33 ofert i Rainbowem z liczbą 30 ofert – wyliczają eksperci Traveldaty.

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu oferowały Oasis (5), Exim Tours i Join Up (po 3), do Grecji Rainbow, TUI Poland (po 9) i Itaka (7), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (12) i Itaka (6), do Turcji TUI Poland i Rainbow (po 5) i Anex Tour (4), do Tunezji Coral Travel (5) i TUI Poland (4), a do Bułgarii TUI Poland (2 oferty).

„W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło pozycję na Wyspach Kanaryjskich i w Tunezji, biuro Itaka w Grecji i Bułgarii, a biuro Rainbow na Wyspach Kanaryjskich, w Grecji i w Turcji” – czytamy.

Trzy gwiazdki dla Rainbowa, cztery i pięć – dla Itaki

Raport jego autorzy zamykają serią czterech tabel. W pierwszej przedstawiają biura, które oferowały w ostatnim tygodniu imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. W opisywanym tygodniu do tabeli weszło biuro Join Up!, na pozycję czwartą, a opuścił ją Oasis. Na czele tabeli ponownie znalazły się TUI Poland i Grecos, a na trzeciej pozycji uplasował się TOP Touristik.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego

Trzy kolejne tabele autorzy poświęcili „liderom konkurencyjności cenowej” z ostatniego tygodnia w poszczególnych kierunkach. Chodzi o biura podróży z podziałem na wyjazdy (siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2027 roku) do hoteli trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych „z najatrakcyjniejszymi dla klientów średnimi cenami”, czyli takimi, „których średnia cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku (…) na popularnych cypryjskich, greckich i włoskich kierunkach wakacyjnych”.

Widać w tabelach wyraźną tendencję. W kategorii trzech gwiazdek wygrywa biuro Rainbow, a w czterech i pięciu gwiazdkach przewagę ma Itaka.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego

*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w szczycie sezonu letniego 2027 roku, definiowanym jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 2 do 8 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 4 listopada 2026 roku i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 28 października 2026 roku, a w zestawieniach cen rok do roku z cenami zebranymi 5 listopada 2025 roku.