Średnia cena wycieczki z wylotem między 2 a 8 sierpnia 2027 roku wzrosła w ostatnim tygodniu o 73 złote – czytamy w najnowszym raporcie ze śledzenia ofert w biurach podróży Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata*. Trzeba jednak zaznaczyć, że nawet połowa tego wzrostu została wygenerowana przez wyjątkowo wysoką zwyżkę średnich cen na kanaryjskiej wyspie Lanzarote – dodają od razu autorzy analizy.

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Czytaj więcej Biura Podróży Wakacje 2027 w górę. Szczególnie jeden kierunek Hiszpania, a konkretnie jeden jej region, Costa de la Luz, przyczyniła się do dużej podwyżki na mapie wakacyjnych kierunków. Jak do tego doszło? –...

Zeszłotygodniowa podwyżka jest trzecią z rzędu. Wcześniejsze wyniosły 141 i 5 złotych.

Zdecydowanie największy wzrost średnich cen wycieczek miał miejsce w wypadku oferowanych wakacji na Lanzarote - o 1189 złotych. Mniejsze były zwyżki cen na Fuerteventurze i Półwyspie Chalcydyckim – o 291 i 207 złotych.

Były też zmiany cen w dół. Największą zniżkę w ostatnim tygodniu Traveldata zauważyła w wypadku Majorki – o 130 złotych. Mniej spadły ceny w Turcji Egejskiej i na Cyprze – o 65 i 48 złotych.

Więcej zmian średnich cen w ostatnim tygodniu obrazują poniższe zestawienia.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W minionym tygodniu wzrosły ceny wycieczek do czterech z pięciu ulubionych kierunków polskich klientów biur podróży: Wysp Kanaryjskich o 373 złote, Egiptu o 52 złote, Grecji o 27 złotych, Bułgarii - o 25 złotych. Piąty kierunek, Turcja, stracił nieco na cenie, kosztował średnio o 25 złotych mniej.

Ponad 400 złotych drożej niż rok temu? To możliwe

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2027 pokazało, że średnia cena była wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 408 złotych.

Jedyną roczną zniżkę cen wycieczek w nowym sezonie jaką odnotowała Traveldata dotyczyła Cypru, a chodziło o 58 złotych.

Z kolei największy wzrost rok do roku cen wakacji miała miejsce na Lanzarote – o 1926 złotych, na Korfu – o 916 złotych i w Szarm el-Szejk – o 765 złotych.

Jak zwykle eksperci z Traveldaty porównali dwa czynniki, które mogły spowodować ruch w kosztach, jakie ponoszą organizatorzy wyjazdów. Chodzi o ceny paliwa i kurs złotego wobec dolara i euro.

Cena paliwa lotniczego wyniosła w ostatnim tygodniu 5,65 złotego za litr wobec 2,80 złotego za litr rok wcześniej, czyli była o 101,8 procent wyższa niż przed rokiem (przed tygodniem cena była wyższa o 88,4 procent, a przed dwoma tygodniami o 80,6 procent). W relacji z amerykańskim dolarem i euro krajowa waluta pozostawała w ostatnim tygodniu słabsza w ujęciu rok do roku dla uśrednionych rozliczeń turystycznych o 3,5 procent (przed tygodniem była słabsza o 3.2 procent, a przed dwoma o 2 procent).

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów wycieczek nie sprzyjał więc organizatorom. Tym razem zawierał się on w przedziale od +510 do +520 złotych (tydzień temu wyniósł między +440 a +450, a przed dwoma tygodniami mieścił się od +370 do +380 złotych).

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Malta i Portugalia dają największe oszczędności. Trzeba je tylko dzisiaj zarezerwować

Analitycy Traveldaty co tydzień zestawiają też dane, dzięki którym można estymować, „skalę teoretycznie możliwych oszczędności w cenach wycieczek z wylotem na początku sierpnia 2027 nabywanych obecnie, w porównaniu z możliwymi cenami z okresu na dwa, trzy tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca 2027, gdyby drożały one w tempie podobnym jak w czasie sezonu 2026”.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Obecnie ceny są średnio o 392 złote, czyli o ponad 8,2 procent niższe od cen last minute z początku wakacji 2026, ale – podobnie jak przed rokiem – zwraca uwagę duży rozrzut skali możliwych oszczędności. Tym razem najmniej spektakularnie wypadają spadkowe zmiany cen na kierunkach budżetowych jakimi są Bułgaria, Egipt, Tunezja, a największe zmiany wystąpiły na mniej masowych kierunkach premiowych takich jak Malta i Portugalia – opisują autorzy raportu.

Jeśli porównać średnie ceny wycieczek w ujęciu rok do roku na wakacje 2027 – piszą dalej analitycy – najbardziej obniżyły je biura podróży Best Reisen i TOP Touristik – o 590 i 80 złotych. W pozostałych biurach ceny były wyższe – od 40 złotych (Nekera) do prawie 700 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 68 ofert, drugie Itaka z liczbą 35 ofert, a trzecie Rainbow z liczbą 24 ofert.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura TUI Poland (5), Coral Travel i TOP Touristik (po 3), na kierunkach greckich przodowały TUI Poland (10), Itaka (7) i Rainbow (5), na kierunkach kanaryjskich TUI Poland (11) i Itaka (6), a na tureckich TUI Poland (6) oraz Itaka i Anex Tour (po 4). Wakacji w Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały TUI Poland (5), Rainbow i Coral Travel (po 3), a w Bułgarii TUI Poland (3 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło pozycję w Grecji, w Tunezji i Turcji, biuro Itaka w Egipcie, Grecji i w Bułgarii, a biuro Itaka w Egipcie, Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Bułgarii, a Rainbow w Tunezji – podsumowują autorzy.

TUI Poland na czele tabeli z niskimi cenami

Ostatnią część raportu poświęcają oni na pokazanie w tabeli biur podróży, które w ostatnim tygodniu sprzedawały imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach.

W piątym zestawieniu dotyczącym sezonu letniego 2027 roku odnotowano jedną zmianę. Do tabeli na pozycję czwartą weszło biuro Anex Tour, a opuściło ją biuro Itaka. Na czele tabeli ponownie znalazły się TUI Poland i Grecos, a na trzeciej pozycji uplasował się Best Reisen.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Raport zamykają trzy tabele, w których Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata ujął biura podróży z podziałem na wyjazdy (siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2027 roku) do hoteli trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych „z najatrakcyjniejszymi dla klientów średnimi cenami”, czyli takimi, „których średnia cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku”.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w szczycie sezonu letniego 2027 roku, definiowanym jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 2 do 8 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 23 września 2026 roku i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 16 września 2026 roku, a w zestawieniach cen rok do roku z cenami zebranymi 24 września 2025 roku.