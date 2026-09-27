Osoby planujące wyjazd za granicę na ferie zimowe 2027 r. za pośrednictwem serwisów rezerwacyjnych najczęściej jako cel podróży wybierają ciepłe kraje. Największą popularnością wśród wyjeżdżających cieszą się Egipt, Malta, Hiszpania wraz z Wyspami Kanaryjskimi, Włochy, Cypr i Tajlandia. Popularność zyskuje też m.in. Maroko czy Kenia. Turyści, którzy wolą wyjazdy krajowe, najczęściej wybierają góry.

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Ferie w Egipcie niekoniecznie czarterem

W eSky.pl na pierwszym miejscu jest Egipt. – Kluczowe znaczenie ma tu rozwój bezpośrednich niskokosztowych połączeń regularnych: ich uruchomienie można określić jako game changer na rynku podróży. Egipt przestaje być kierunkiem kojarzonym wyłącznie z ofertą czarterową i zyskuje zupełnie nową dostępność także dla osób, które samodzielnie organizują wyjazd, łącząc lot z hotelem – wskazuje Magdalena Gruca z tego internetowego biura podróży .

Dalej na liście znalazły się Malta, Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania kontynentalna, Włochy i Cypr. Polscy klienci eSky.pl coraz częściej ferie chcą spędzić w Maroku, który stał się alternatywą dla krajów z południa Europy.

– Choć do ferii zimowych 2027 zostało jeszcze kilka miesięcy, już widzimy wyraźny sygnał, że Polacy zaczynają planować ten okres z wyprzedzeniem – mówi Gruca. – Liczba rezerwacji wyjazdów na ferie założonych do 21 września wzrosła o 188 procent w porównaniu z tym samym okresem 2025 roku. To pokazuje, że sezon zimowy coraz częściej traktujemy nie tylko jako czas krótkiego odpoczynku, ale również jako dobry moment na zaplanowanie pełnowartościowego wyjazdu w poszukiwaniu słońca – ocenia.

W wypadku tej firmy, turyści decydują się głównie na wyjazdy trwające co najmniej tydzień – stanowią one około 40 procent rezerwacji. Większość podróżuje z dziećmi (ponad 55 proc. rezerwacji), a ponad 35 procent wybiera formułę all-inclusive.

Rezerwacje nawet z rocznym wyprzedzeniem

– Wśród ponad 100 tysięcy wyszukiwań lotów na podróż w terminie od stycznia do lutego przyszłego roku we Fru.pl najwięcej dotyczyło Bangkoku, Rzymu i Teneryfy. Sama Tajlandia pojawiała się w co siódmym wyszukiwaniu na platformie. Bardzo popularne wśród osób szukających pomysłu na ferie jest też hiszpańskie wybrzeże i Malta – relacjonuje Matei Psatta z tej platformy internetowej.

W wypadku serwisu Wakacje.pl najchętniej wybieranym kierunkiem na ferie zimowe jest także Egipt. Dalej na liście znajdują się: Hiszpania wraz z Wyspami Kanaryjskimi, Malta i Tajlandia.

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Największy wzrost liczby uczestników rok do roku odnotowały jednak Włochy (o 80 proc.), gdzie turyści wyjeżdżają przede wszystkim na narty. Największe wzrosty liczby rezerwacji odnotowano też w przypadku Kenii (o 71 proc.) i Wietnamu (o 46 proc.). – Wraz z Tanzanią wśród dziesięciu najpopularniejszych kierunków, widzimy wyraźne rozszerzanie oferty poza te sprawdzone, jak Egipt i Włochy. Klienci szukają nowych doświadczeń i są gotowi zaakceptować dłuższy lot i wyższą cenę w zamian za mniej oczywisty kierunek – przekonuje Marzena Buczkowska-German z Wakacje.pl.

Większość, bo 74 procent rezerwacji na ferie 2027 na tym serwisie, to wyjazdy na 6-7 dni. Pobyty krótsze (2–5 dni) i dłuższe (ponad 15 dni) mają niewiele, bo po 2–7 procent udziału. Ponad połowa, bo 59 procent wyjazdów rezerwowana jest wyprzedzeniem między trzy a sześć miesięcy. Kolejne 41 procent rezerwacji dokonywane jest z wyprzedzeniem od pół roku do roku.

Góry wygrywają z Bałtykiem

Z danych portalu rezerwacyjnego Travelist.pl wynika z kolei, że jeśli chodzi o wyjazdy krajowe, większość Polaków wybiera góry. Podróże nad morze Bałtyckie – przynajmniej na razie – cieszą się mniejszą popularnością.

„Na razie zdecydowanym liderem są regiony górskie. Spośród wszystkich rezerwacji na ferie 2027 aż 70 proc. przypada właśnie na nie, wobec 58 proc. w analogicznym momencie ubiegłego roku. Bałtyk z kolei odpowiada za 25 proc. sprzedaży, podczas gdy rok wcześniej jego udział wynosił 37 proc. Pozostałe rezerwacje dotyczą jezior, miast, uzdrowisk i obiektów historycznych” – wskazał portal.

Dodał, że popyt na wyjazdy na ferie wzrósł o 5 proc. rdr, ale w przypadku gór wzrost ten jest większy i sięga 30 proc. Największą popularnością cieszą się hotele w woj. śląskim, dolnośląskim, zachodniopomorskim, małopolskim oraz warmińsko-mazurskim.

Eugeniusz Triasun z Travelist.pl ocenił jednak, że znacząca przewaga gór może wynikać z tego, że do ferii pozostało kilka miesięcy, a „wraz ze zbliżaniem się ferii nadbałtyckie hotele powinny stopniowo odrabiać dystans”. Zwrócił przy tym uwagę, że wzrost popytu na wyjazdy w góry nie przełożył się jak na razie na wzrost cen wyjazdów. Dodał, że średnie ceny zarezerwowanych pobytów są o 8 procent niższe niż rok temu. W wypadku wycieczek nad jeziora spadek wynosi 6 procent, a ceny nad Bałtykiem wzrosły o 2 procent.