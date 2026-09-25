Bułgarskie Ministerstwo Turystyki i Grupa TUI podpisały trzyletnie memorandum o współpracy w turystyce
Podczas corocznego spotkania kierownictwa Grupy TUI z udziałem niemal 150 dyrektorów, które odbywa się w Warnie (24-26 września), bułgarskie Ministerstwo Turystyki i TUI podpisały trzyletnie memorandum o współpracy w zakresie połączeń lotniczych, reklamy, wydłużenia sezonu i rozwijania nowych produktów turystycznych – podaje w komunikacie Narodowe Przedstawicielstwo Turystyczne działające przy ambasadzie Bułgarii w Warszawie.
Porozumienie ma doprowadzić do podwojenia liczby turystów podróżujących do Bułgarii z TUI. Obecnie Bułgarię odwiedza nieco ponad 200 tysięcy klientów tego biura podróży. Za trzy lata ich liczba ma przekroczyć 400 tysięcy.
Jak mówi cytowany w komunikacie minister turystyki Bułgarii Ilin Dimitrow, ożywienie rynku niemieckiego jest jednym z ważnych zadań na kolejny sezon turystyczny. Wedle założeń sezon ma się rozpocząć już na początku maja i przy sprzyjających warunkach trwać do końca września. Aby przyspieszyć start sezonu, TUI rozważa zorganizowanie maratonu w Burgas.
Prezes Grupy TUI Sebastian Ebel podkreśla, że jego firma dostrzega duże możliwości rozwoju działalności w Bułgarii i dzieli z rządem wspólną jego wizję.
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Współpraca przewiduje zwiększenie programów niemieckiego koncernu, wspólny marketing, silniejszą międzynarodową prezentację Bułgarii jako kierunku całorocznego, a także promocję turystyki kulturalnej, przyrodniczej, sportowej, kongresowej, spa i zdrowotnej, winnej i gastronomicznej.
Ważnym elementem partnerstwa będzie łączność lotnicza. Jak zaznaczył Ilin Dimitrow, TUI ma własną flotę samolotów i to właśnie poprzez bezpośrednią współpracę z dużymi touroperatorami Bułgaria będzie poszukiwać możliwości zwiększenia liczby połączeń lotniczych. Należący do TUI boeing 737-8 dostał dziś podczas uroczystości na lotnisku w Warnie nazwę „Varna”. Jak mówi minister Dimitrow, będzie on ambasadorem miasta i Bułgarii.
W ramach memorandum zespoły marketingowe TUI i Ministerstwa Turystyki mają opracować konkretny program, który przyniesie wymierne rezultaty. – Przestajemy wydawać pieniądze ot tak, z dobrej woli i dążymy do maksymalnego zwrotu z inwestycji – mówi minister, dodając, że działania marketingowe będą powiązane z konkretnym wzrostem liczby turystów.
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Porozumienie z TUI jest częścią strategii zwiększania liczby turystów zagranicznych. – Celem Bułgarii jest podwojenie tej liczby do końca kadencji – z 4 do 8 milionów – podkreśla Dimitrow.
Wśród krajów, w których Bułgaria i TUI planują podjąć dodatkowe działania (między innymi warsztaty B2B), są, oprócz Niemiec, także Wielka Brytania, kraje skandynawskie, Polska i Czechy.
Podczas Forum Biznesu Turystycznego Polskiej Izby Turystyki, które odbyło się od 14 do 18 września w Słonecznym Brzegu, wiceminister turystyki Mariela Modeva ogłosiła plan zwiększenia liczby Polaków wypoczywających w Bułgarii z 460 tysięcy do 800 tysięcy rocznie do 2029 roku.
Minister Dimitrow przedstawił również pomysł utworzenia w Warnie krajowego stowarzyszenia uczelni wyższych kształcących specjalistów w dziedzinie turystyki. Na początku ma ono rozwijać się jako struktura bałkańska, a następnie europejska i globalna z siedzibą w Warnie. 27 września inicjatywa zostanie symbolicznie zainaugurowana poprzez posadzenie drzew przez pierwszych członków przyszłego stowarzyszenia.
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