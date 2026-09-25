Nowa gwarancja ubezpieczeniowa obowiązuje od 7 września 2026 roku do 6 września 2027 roku. Jak informuje touroperator, chroni ona klientów, którzy kupują w serwisie eSky.pl wyjazdy pakietowane dynamicznie, łączące lot i hotel.

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Biuro podróży podaje, że w pierwszej połowie tego roku sprzedała o 78 procent więcej pakietów „lot+hotel” niż rok wcześniej, a ich wartość była wyższa o 62 procent, porównując rok do roku.

– Zwiększenie gwarancji ubezpieczeniowej do 74,125 miliona złotych i największa dynamika jej wzrostu na rodzimym rynku biur podróży to bardzo konkretne odzwierciedlenie skali, w jakiej rośnie nasz biznes pakietowy – zapewnia cytowany w komunikacie firmy dyrektor finansowy w internetowym biurze podróży eSky.pl Kamil Zmorzyński. – W ciągu roku zwiększyliśmy zabezpieczenie o prawię połowę. Jednocześnie obserwujemy bardzo wyraźny wzrost liczby klientów wybierających ofertę „lot+hotel”. To pokazuje, że pakiety dynamiczne przestają być alternatywą dla klasycznych wyjazdów, a stają się pełnoprawnym sposobem planowania i kupowania podróży przez Polaków – dodaje.

Dynamicznie rosnące biuro podróży, eSky.pl, było w 2025 roku siódmym pod względem wielkości na polskim rynku. Według Rankingu Biur Podróży jego obroty sięgały 937,3 miliona złotych, a liczba klientów – 266,7 tysiąca.